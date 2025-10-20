9 دول أوروبية تدعو للالتزام بوقف إطلاق النار في غزة

دعت تسع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، مطلة على البحر الأبيض المتوسط، اليوم الاثنين، إلى فتح المعابر أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، واتخاذ تدابير لضمان الالتزام بوقف إطلاق النار.

وأعلن رئيس الوزراء السلوفيني روبرت غولوب، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقب الاجتماع، أن مجموعة "ميد 9" دعت إلى "الإفراج الفوري عن جميع المساعدات الإنسانية الموجهة إلى غزة".

وهذا العام، استضافت القمة مدينة بورتوروز الساحلية في سلوفينيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد.

وأضاف رئيس الوزراء السلوفيني "لا مبرر على الإطلاق ليمنع أحد وصول هذه المساعدات الإنسانية، وننتظر أن تفتح الحكومة الإسرائيلية معبر رفح، وأيضا معابر حدودية أخرى، لتصل المساعدات الإنسانية إلى غزة".

كما تسعى مجموعة دول الاتحاد الأوروبي التسع المطلة على البحر الأبيض المتوسط إلى ضمان وصول آمن لوسائل الإعلام إلى قطاع غزة.

واجتمع مسؤولون من فرنسا وقبرص واليونان وكرواتيا وإيطاليا ومالطا وسلوفينيا وإسبانيا والبرتغال، اليوم الاثنين، في إطار مجموعة "ميد 9" لمناقشة قضايا تؤثر على منطقتهم.

وشارك ملك الأردن عبد الله الثاني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في الاجتماع.

وأكد رئيس الوزراء السلوفيني أن مجموعة "ميد 9" تريد أيضا ضمان "الاحترام الكامل" لاتفاق وقف إطلاق النار، "لا سيما عبر نشر مراقبين على الأرض".