الأخبار العالمية

أميركا وأستراليا توقعان اتفاقية بشأن المعادن الاستراتيجية

ترامب وألبانيزي يوقعان اتفاقية بشأن المعادن النادرة
21 أكتوبر 2025 01:31

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، الاثنين، اتفاقا بشأن المعادن الأرضية النادرة يهدف إلى ضمان إمدادات ثابتة من هذه المواد.
وخلال لقائهما الأول في البيت الأبيض، صرّح ترامب بأن المفاوضات على الاتفاق استغرقت أربعة أو خمسة أشهر. ووصف ألبانيزي الاتفاقية بأنها مورد لضخ 8.5 مليار دولار وأنها "جاهزة للتنفيذ".
ولم يكشف الزعيمان عن الشروط الكاملة للاتفاق حتى الآن، لكنهما قالا إن جزءا من الاتفاق يتعلق بمعالجة المعادن. وذكر ألبانيزي أن البلدين سيساهمان بمليار دولار على مدى الأشهر الستة المقبلة لمشاريع مشتركة.
وتتطلع الولايات المتحدة إلى الوصول إلى المعادن الاستراتيجية في أنحاء العالم.
تمتلك الصين أكبر احتياطيات من المعادن الاستراتيجية في العالم، وفقا لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، لكن أستراليا لديها أيضا احتياطيات كبيرة.
ويعتزم الزعيمان مناقشة اتفاقية "أوكوس" التي تبلغ قيمتها 368 مليار دولار أسترالي (239.46 مليار دولار أميركي)، والتي أُبرمت عام 2023 في عهد الرئيس السابق جو بايدن.
تنص الاتفاقية على شراء أستراليا غواصات أميركية تعمل بالطاقة النووية في 2032 قبل بناء فئة جديدة من الغواصات بالتعاون مع بريطانيا.
وقال وزير البحرية جون فيلان إن الولايات المتحدة وأستراليا تعملان بشكل وثيق للغاية لتحسين إطار عمل "أوكوس" الأصلي بما يصب في مصلحة الأطراف الثلاثة "وتوضيح بعض الغموض الذي كان في الاتفاق السابق".

المصدر: وكالات
