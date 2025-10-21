الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية
أخبار اقتصادية
الأخبار العالمية

إعصار يضرب شمال باريس ويخلف أضراراً

صورة إعصار (أرشيفية)
21 أكتوبر 2025 08:30

لقي شخص حتفه وأصيب ما لا يقل عن تسعة آخرين بجروح خطيرة بعد أن اجتاح إعصار منطقة شمال باريس مساء الاثنين. وقالت محافظة فال دواز في تحديث صباح اليوم الثلاثاء إن شخصا توفي، بينما أصيب أربعة بجروح حرجة وخمسة آخرون بجروح خطيرة جراء الظروف الجوية العنيفة التي ضربت بلدة إيرمون في الضواحي الشمالية للعاصمة الفرنسية. ونشر تطبيق الأرصاد المحلي "ميتو إكسبريس" مقاطع مصورة تظهر الإعصار وهو يسقط ثلاث رافعات بناء. وقال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز في منشور على منصة "إكس": "إعصار مفاجئ وغير معتاد الشدة ضرب عدة بلدات في منطقة فال دواز، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة عدد آخر بجروح خطيرة." وأضافت المحافظة أن 150 من رجال الإطفاء والمسعفين والشرطة تم نشرهم في بلدات إيرمون وإوبون وأنديي ومونتمورانسي وفرانكونفيل للمساعدة في عمليات الإنقاذ ورفع الأضرار. وبحلول صباح اليوم الثلاثاء، كان 1700 منزل لا يزالون من دون كهرباء نتيجة الإعصار. 

المصدر: وكالات
فرنسا
إعصار
باريس
