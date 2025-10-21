الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بيان أوروبي أوكراني يدعم بقوة خطة الرئيس الأميركي لإنهاء الأزمة في أوكرانيا

بيان أوروبي أوكراني يدعم بقوة خطة الرئيس الأميركي لإنهاء الأزمة في أوكرانيا
21 أكتوبر 2025 15:54

أكد قادة أوروبيون في بيان مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم وحدتهم في السعي لتحقيق سلام عادل ودائم يستحقه الشعب الأوكراني.

كما أكد القادة إنهم يدعمون بقوة موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الداعي إلى انهاء الأزمة فوراً وأن يكون خط التماس الحالي نقطة انطلاق للمفاوضات.

أخبار ذات صلة
الأوروبيون يدعمون جهود ترامب في أوكرانيا
علي النعيمي يترأس اجتماع فريق الاتحاد البرلماني لحل أزمة أوكرانيا

ونشرت المفوضية الأوروبية البيان الصادر عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس البرتغالي أنطونيو كوستا، ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب، ورئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن.

المصدر: وام
أوكرانيا
ترامب
آخر الأخبار
طفل فلسطيني يقف على حافة شارع متضرر بعد غارة إسرائيلية على مدينة طوباس بالضفة الغربية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات: ضمان حق الشعب الفلسطيني في السيادة على موارده الطبيعية
اليوم 02:32
أطفال فلسطينيون يتلقون حصصاً غذائية من مطبخ خيري في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأغذية العالمي»: تدفق الغذاء إلى غزة أقل بكثير من المستهدف
اليوم 02:32
طفلة فلسطينية فقدت ساقها جراء القصف في مخيم بمدينة رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
وزارة التعليم الفلسطينية: مقتل 20 ألف طالب منذ 7 أكتوبر
اليوم 02:32
جيه دي فانس يتحدث إلى وسائل الإعلام في إسرائيل (رويترز)
الأخبار العالمية
تفاؤل أميركي بصمود اتفاق غزة والانتقال للمرحلة التالية
اليوم 02:32
مركبات «الصليب الأحمر» خلال نقل جثامين فلسطينيين (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: إسرائيل سلّمت جثامين 15 فلسطينياً
اليوم 02:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©