الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الأخبار العالمية

الرئيس الألماني يرحب بنأي ميرتس بنفسه عن حزب البديل

الرئيس الألماني يرحب بنأي ميرتس بنفسه عن حزب البديل
21 أكتوبر 2025 18:24

 رحب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بإعلان المستشار الألماني فريدريش ميرتس الذي يترأس الحزب المسيحي الديمقراطي، اتباع نهج ينأى بشكل واضح عن حزب «البديل من أجل ألمانيا».
وخلال زيارته الرسمية الحالية للنمسا، قال شتاينماير في العاصمة النمساوية فيينا اليوم الثلاثاء: «أرحب بأن المستشار الاتحادي قد رسم لنفسه ولحزبه خطاً واضحاً في مواجهة المواقف والأحزاب اليمينية الشعبوية والمتطرفة، مستبعداً أي تعاون أو تحالف معها».
يذكر أن ميرتس أعلن أمس الاثنين بعد مشاورات مع رئاسة حزبه، رفضه التام لأي شكل من أشكال التعاون مع حزب البديل، مؤكداً أنه لا توجد أي قواسم مشتركة بين الحزبين، بل خلافات جوهرية.
وقال شتاينماير إن تيار الوسط السياسي (الذي ينتمي إليه حزب ميرتس) يجب أن يثبت الآن قدرته على حل المشكلات التي ينتظر الناس إيجاد حلول لها. وأضاف:«هذه الفرصة موجودة، ولدي انطباع بأننا سنغتنمها».
 

المصدر: د ب أ
فريدريش ميرتس
فرانك فالتر شتاينماير
آخر الأخبار
طفل فلسطيني يقف على حافة شارع متضرر بعد غارة إسرائيلية على مدينة طوباس بالضفة الغربية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات: ضمان حق الشعب الفلسطيني في السيادة على موارده الطبيعية
اليوم 02:32
أطفال فلسطينيون يتلقون حصصاً غذائية من مطبخ خيري في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأغذية العالمي»: تدفق الغذاء إلى غزة أقل بكثير من المستهدف
اليوم 02:32
طفلة فلسطينية فقدت ساقها جراء القصف في مخيم بمدينة رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
وزارة التعليم الفلسطينية: مقتل 20 ألف طالب منذ 7 أكتوبر
اليوم 02:32
جيه دي فانس يتحدث إلى وسائل الإعلام في إسرائيل (رويترز)
الأخبار العالمية
تفاؤل أميركي بصمود اتفاق غزة والانتقال للمرحلة التالية
اليوم 02:32
مركبات «الصليب الأحمر» خلال نقل جثامين فلسطينيين (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: إسرائيل سلّمت جثامين 15 فلسطينياً
اليوم 02:32
