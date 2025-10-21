تحذير لأجزاء من هايتي جراء العاصفة "ميليسا"

تشكلت العاصفة الإستوائية "ميليسا" في البحر الكاريبي اليوم الثلاثاء، وحذر خبراء الأرصاد من أن أمطاراً غزيرة وفيضانات ورياح قوية قد تضرب هايتي وجاميكا في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وأصدر المركز الوطني الأميركي للأعاصير تحذيراً من إعصار لأجزاء من هايتي، بينما أصدرت حكومة جامايكا تحذيراً من عاصفة إستوائية.

وكانت العاصفة صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي على بعد نحو 300 ميل (480 كيلومترا) جنوب بورت أو برنس، عاصمة هايتي، تصاحبها رياح تبلغ سرعتها القصوى 50 ميلا في الساعة (80 كيلومترا في الساعة).

وكانت تتحرك غربا بسرعة 14 ميلاً في الساعة (23 كيلومترا في الساعة).