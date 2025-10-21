الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تحذير لأجزاء من هايتي جراء العاصفة "ميليسا"

تحذير لأجزاء من هايتي جراء العاصفة "ميليسا"
21 أكتوبر 2025 19:54

 تشكلت العاصفة الإستوائية "ميليسا" في البحر الكاريبي اليوم الثلاثاء، وحذر خبراء الأرصاد من أن أمطاراً غزيرة وفيضانات ورياح قوية قد تضرب هايتي وجاميكا في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.
وأصدر المركز الوطني الأميركي للأعاصير تحذيراً من إعصار لأجزاء من هايتي، بينما أصدرت حكومة جامايكا تحذيراً من عاصفة إستوائية.
 وكانت العاصفة صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي على بعد نحو 300 ميل (480 كيلومترا) جنوب بورت أو برنس، عاصمة هايتي، تصاحبها رياح تبلغ سرعتها القصوى 50 ميلا في الساعة (80 كيلومترا في الساعة).
وكانت تتحرك غربا بسرعة 14 ميلاً في الساعة (23 كيلومترا في الساعة).

أخبار ذات صلة
الفلبين تجلي عشرات الآلاف مع اقتراب العاصفة "فينغشين"
العاصفة الاستوائية جيري تتشكل في المحيط الأطلسي
المصدر: د ب أ
عاصفة استوائية
هاييتي
آخر الأخبار
طفل فلسطيني يقف على حافة شارع متضرر بعد غارة إسرائيلية على مدينة طوباس بالضفة الغربية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات: ضمان حق الشعب الفلسطيني في السيادة على موارده الطبيعية
اليوم 02:32
أطفال فلسطينيون يتلقون حصصاً غذائية من مطبخ خيري في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأغذية العالمي»: تدفق الغذاء إلى غزة أقل بكثير من المستهدف
اليوم 02:32
طفلة فلسطينية فقدت ساقها جراء القصف في مخيم بمدينة رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
وزارة التعليم الفلسطينية: مقتل 20 ألف طالب منذ 7 أكتوبر
اليوم 02:32
جيه دي فانس يتحدث إلى وسائل الإعلام في إسرائيل (رويترز)
الأخبار العالمية
تفاؤل أميركي بصمود اتفاق غزة والانتقال للمرحلة التالية
اليوم 02:32
مركبات «الصليب الأحمر» خلال نقل جثامين فلسطينيين (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: إسرائيل سلّمت جثامين 15 فلسطينياً
اليوم 02:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©