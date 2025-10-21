الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

المستشار الألماني يكشف عن تجاربه الشخصية مع الذكاء الاصطناعي

21 أكتوبر 2025 21:07

 كشف المستشار الألماني فريدريش ميرتس أنه يجرب بنفسه استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في عمله اليومي المعتاد.
وخلال زيارته الرسمية الأولى لحكومة ولاية بادن-فورتمبرج جنوب ألمانيا، قال ميرتس في شتوتجارت (عاصمة الولاية) اليوم الثلاثاء: «أنا أجرب حالياً أحد الأنظمة على جهازي الشخصي وأختبره بنفسي».
وتركزت زيارة ميرتس لحكومة الولاية بشكل رئيس على قضايا الاقتصاد والابتكار والبحث العلمي.
وأضاف رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي: «لقد جربت الذكاء الاصطناعي بشكل محدد للغاية في سياق إعداد مشروع قانون أقررناه داخل الحكومة الاتحادية - وهو ما يعرف باسم المعاش النشط، وكان الأمر يتعلق بصياغات في قانون ضريبة الدخل. وكان من المدهش حقاً ما قدمه الذكاء الاصطناعي من اقتراحات حتى على مستوى الصياغة القانونية نفسها».
وأوضح المستشار أنه لاحظ أيضاً أن لقدرات هذه التقنية حدوداً، لافتا إلى أن التعديلات الأحدث على قانون ضريبة الدخل لم تكن مدرجة بعد في النظام الذي استخدمه.
ورغم ذلك، أعرب ميرتس عن اقتناعه بإمكانات تقنية الذكاء الاصطناعي، قائلاً: إن هذه التقنية ستكسر الحدود، «وهي ذات طابع ثوري بحجم لا يمكننا تخيله اليوم».

