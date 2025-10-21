الأمم المتحدة: التقدم في مواجهة التغير المناخي بطيء للغاية

بون (وكالات)



قبل شهر من انعقاد مؤتمر المناخ العالمي القادم، دعا الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، إلى تسريع وتيرة الجهود المتعلقة بحماية المناخ.

وقال ستيل في مقر أمانة الاتفاقية بمدينة بون الألمانية بمناسبة إصدار التقرير حول التكيف مع تغير المناخ، إن هناك خبراً جيداً وآخر سيئاً، موضحاً أن الخبر الجيد هو أن الاتجاه العام بات صحيحاً الآن، حيث تسعى معظم الدول حالياً إلى التكيف مع عواقب ارتفاع درجات الحرارة. وأضاف: «هناك تقدم حقيقي». في المقابل أشار ستيل إلى أن الخبر السيئ هو أن هذا التقدم بطيء للغاية، وقال: إن الدول الفقيرة على وجه الخصوص تواجه صعوبات كبيرة في جمع التمويل اللازم لتنفيذ تدابير التكيف المناخي».