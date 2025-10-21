الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأمم المتحدة: التقدم في مواجهة التغير المناخي بطيء للغاية

الأمم المتحدة: التقدم في مواجهة التغير المناخي بطيء للغاية
22 أكتوبر 2025 02:32

بون (وكالات) 

قبل شهر من انعقاد مؤتمر المناخ العالمي القادم، دعا الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، إلى تسريع وتيرة الجهود المتعلقة بحماية المناخ. 
وقال ستيل في مقر أمانة الاتفاقية بمدينة بون الألمانية بمناسبة إصدار التقرير حول التكيف مع تغير المناخ، إن هناك خبراً جيداً وآخر سيئاً، موضحاً أن الخبر الجيد هو أن الاتجاه العام بات صحيحاً الآن، حيث تسعى معظم الدول حالياً إلى التكيف مع عواقب ارتفاع درجات الحرارة. وأضاف: «هناك تقدم حقيقي». في المقابل أشار ستيل إلى أن الخبر السيئ هو أن هذا التقدم بطيء للغاية، وقال: إن الدول الفقيرة على وجه الخصوص تواجه صعوبات كبيرة في جمع التمويل اللازم لتنفيذ تدابير التكيف المناخي».

أخبار ذات صلة
«الأغذية العالمي»: تدفق الغذاء إلى غزة أقل بكثير من المستهدف
فون دير لاين تقترح تعديل سياسة المناخ الأوروبية
الأمم المتحدة
التغير المناخي
المناخ
آخر الأخبار
طفل فلسطيني يقف على حافة شارع متضرر بعد غارة إسرائيلية على مدينة طوباس بالضفة الغربية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات: ضمان حق الشعب الفلسطيني في السيادة على موارده الطبيعية
اليوم 02:32
أطفال فلسطينيون يتلقون حصصاً غذائية من مطبخ خيري في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأغذية العالمي»: تدفق الغذاء إلى غزة أقل بكثير من المستهدف
اليوم 02:32
طفلة فلسطينية فقدت ساقها جراء القصف في مخيم بمدينة رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
وزارة التعليم الفلسطينية: مقتل 20 ألف طالب منذ 7 أكتوبر
اليوم 02:32
جيه دي فانس يتحدث إلى وسائل الإعلام في إسرائيل (رويترز)
الأخبار العالمية
تفاؤل أميركي بصمود اتفاق غزة والانتقال للمرحلة التالية
اليوم 02:32
مركبات «الصليب الأحمر» خلال نقل جثامين فلسطينيين (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: إسرائيل سلّمت جثامين 15 فلسطينياً
اليوم 02:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©