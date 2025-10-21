إسرائيل تدعو كندا للتراجع عن التعهد باعتقال نتنياهو حال زيارتها

القدس (وكالات)



دعت الحكومة الإسرائيلية، رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، إلى التراجع عن تعهده بتنفيذ أمر الاعتقال الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا زار كندا. ولدى سؤاله في حديث مع بلومبرج نُشر الأسبوع الماضي عما إذا كان سيفي بتعهد سلفه جاستن ترودو باعتقال نتنياهو بتهم جرائم حرب إذا زار كندا، قال كارني: «نعم».

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بيدروسيان لصحفيين: «نعتقد أن على رئيس الوزراء كارني، بالطبع، إعادة النظر في هذا الأمر والترحيب في كندا برئيس الوزراء».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي أمر اعتقال بحق نتنياهو بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. وترى إسرائيل أن المحكمة غير مختصة بنظر هذه القضايا وتنفي ارتكاب جرائم حرب في القطاع.