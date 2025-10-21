حملة اعتقالات ومداهمات واسعة بالضفة والقدس

رام الله (وكالات)



شنت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر أمس، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، طالت عدداً من الشبان الفلسطينيين، تزامناً مع تصاعد التوترات في القدس والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى. وقالت مصادر أمنية فلسطينية: إن قوات إسرائيلية اعتقلت أربعة شبان من مدينة البيرة بمحافظة رام الله عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وفي محافظة الخليل جنوب الضفة، اعتقلت القوات الإسرائيلية شقيقين من بلدة الشيوخ، شمال شرق المدينة، كما فتشت عدداً من المنازل في بلدات الظاهرية وحلحول، وعبثت بمحتوياتها. وأضافت المصادر أن القوات الإسرائيلية نصبت حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل وبلداتها، وأغلقت طرقاً رئيسية وفرعية بالمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

أما في القدس الشرقية فقد أجبرت السلطات الإسرائيلية مواطناً من بلدة الطور على هدم منزله ذاتياً، بذريعة البناء دون ترخيص. وفي سياق متصل، اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى صباح أمس، تحت حماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية، بحسب محافظة القدس التي اعتبرت هذه الاقتحامات تصعيداً خطيراً وانتهاكاً لحرمة المسجد.