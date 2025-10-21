الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

حملة اعتقالات ومداهمات واسعة بالضفة والقدس

جنود إسرائيليون في قرية ترمسعيا بالضفة الغربية (أ ف ب)
22 أكتوبر 2025 02:32

رام الله (وكالات)

شنت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر أمس، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، طالت عدداً من الشبان الفلسطينيين، تزامناً مع تصاعد التوترات في القدس والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى. وقالت مصادر أمنية فلسطينية: إن قوات إسرائيلية اعتقلت أربعة شبان من مدينة البيرة بمحافظة رام الله عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها. 
وفي محافظة الخليل جنوب الضفة، اعتقلت القوات الإسرائيلية شقيقين من بلدة الشيوخ، شمال شرق المدينة، كما فتشت عدداً من المنازل في بلدات الظاهرية وحلحول، وعبثت بمحتوياتها. وأضافت المصادر أن القوات الإسرائيلية نصبت حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل وبلداتها، وأغلقت طرقاً رئيسية وفرعية بالمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية. 
أما في القدس الشرقية فقد أجبرت السلطات الإسرائيلية مواطناً من بلدة الطور على هدم منزله ذاتياً، بذريعة البناء دون ترخيص. وفي سياق متصل، اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى صباح أمس، تحت حماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية، بحسب محافظة القدس التي اعتبرت هذه الاقتحامات تصعيداً خطيراً وانتهاكاً لحرمة المسجد.

أخبار ذات صلة
الإمارات: ضمان حق الشعب الفلسطيني في السيادة على موارده الطبيعية
«الأغذية العالمي»: تدفق الغذاء إلى غزة أقل بكثير من المستهدف
الضفة الغربية
القدس
القدس الشرقية
فلسطين
إسرائيل
الجيش الإسرائيلي
المسجد الأقصى
رام الله
آخر الأخبار
طفل فلسطيني يقف على حافة شارع متضرر بعد غارة إسرائيلية على مدينة طوباس بالضفة الغربية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات: ضمان حق الشعب الفلسطيني في السيادة على موارده الطبيعية
اليوم 02:32
أطفال فلسطينيون يتلقون حصصاً غذائية من مطبخ خيري في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأغذية العالمي»: تدفق الغذاء إلى غزة أقل بكثير من المستهدف
اليوم 02:32
طفلة فلسطينية فقدت ساقها جراء القصف في مخيم بمدينة رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
وزارة التعليم الفلسطينية: مقتل 20 ألف طالب منذ 7 أكتوبر
اليوم 02:32
جيه دي فانس يتحدث إلى وسائل الإعلام في إسرائيل (رويترز)
الأخبار العالمية
تفاؤل أميركي بصمود اتفاق غزة والانتقال للمرحلة التالية
اليوم 02:32
مركبات «الصليب الأحمر» خلال نقل جثامين فلسطينيين (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: إسرائيل سلّمت جثامين 15 فلسطينياً
اليوم 02:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©