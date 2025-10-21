«الصليب الأحمر»: إسرائيل سلّمت جثامين 15 فلسطينياً

القدس (وكالات)



قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إنها نقلت جثامين 15 فلسطينياً من إسرائيل إلى غزة، وذلك تنفيذاً لاتفاق الهدنة الموقع برعاية الولايات المتحدة، ليبلغ عدد الجثث التي تم تسليمها إلى الجانب الفلسطيني 165.

وقالت اللجنة في بيان: «سهّلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس، نقل جثامين فلسطينيين متوفين إلى السلطات في غزة، وقد أكدت الجهات الطبية المحلية في غزة أن عدد الجثث المستلمة اليوم هو 15». وبموجب الاتفاق، يفترض أن تسلّم إسرائيل جثامين 15 فلسطينياً مقابل كل جثة إسرائيلية تتم إعادتها.

من جانبها، أعلنت «حماس»، أمس، أنها ستسلم اليوم جثتي أسيرين إسرائيليين تم انتشالهما في غزة. ومساء الاثنين الماضي، أعلنت إسرائيل أنها تسلمت من الصليب الأحمر بقطاع غزة جثة أسير، ليرتفع إجمالي ما تسلمته من«حماس» إلى 14 جثماناً.

وبعد التسليم المرتقب اليوم، تكون «حماس» قد أفرجت منذ 10 أكتوبر عن 20 أسيراً إسرائيلياً حياً، ورفات 16 أسيراً من أصل 28، فيما تقول تل أبيب إن إحدى الجثث التي تسلمتها لا تتطابق مع أي من أسراها.