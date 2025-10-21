الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

وزارة التعليم الفلسطينية: مقتل 20 ألف طالب منذ 7 أكتوبر

طفلة فلسطينية فقدت ساقها جراء القصف في مخيم بمدينة رفح (أرشيفية)
22 أكتوبر 2025 02:32

القاهرة (وكالات)

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، أمس، أن أكثر من 20 ألف طالب قتلوا منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في السابع من أكتوبر 2023 على قطاع غزة والضفة الغربية، فيما أصيب أكثر من 31 ألفاً. 
 وذكرت في بيان أن عدد القتلى من الطلبة في القطاع وصل إلى أكثر من 19910، فيما سقط في الضفة 148 طالباً، مضيفة أن 1037 معلماً وإدارياً قتلوا وأصيب 4740 في قطاع غزة والضفة، واعتقل أكثر من 228 في الضفة.
وقالت إن 179 مدرسة حكومية دُمرت بالكامل في قطاع غزة، إضافة إلى 63 مبنى تابعاً للجامعات، كما تعرضت 118 مدرسة حكومية وأكثر من 100 مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» للقصف والتخريب، فيما أدت الحرب إلى إزالة ما مجموعه 30 مدرسة بطلبتها ومعلميها من السجل التعليمي.
في الأثناء، رسم جاكو سيليرز، الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأراضي الفلسطينية، صورة قاتمة للأوضاع في قطاع غزة بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً أن ما شاهده خلال زيارته الأخيرة يعكس حجماً غير مسبوق من الدمار والمعاناة الإنسانية. ووصف سيليرز القطاع بأنه «أكثر مكان مدمر على وجه الأرض»، مشيراً إلى أن مشاهد الركام المنتشر في كل مكان تجسد حجم الكارثة التي حلت بالمدنيين.
وأكد أن السكان يواجهون تحديات إنسانية هائلة تتعلق بتأمين المأوى والغذاء والمياه، في وقت تقدر فيه الأمم المتحدة حجم الركام المتراكم في القطاع بنحو 25 مليون طن من الأولويات إزالتها قبل أي عملية إعادة إعمار.

أخبار ذات صلة
الإمارات: ضمان حق الشعب الفلسطيني في السيادة على موارده الطبيعية
«الأغذية العالمي»: تدفق الغذاء إلى غزة أقل بكثير من المستهدف
التعليم
فلسطين
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
الأطفال
الأونروا
آخر الأخبار
طفل فلسطيني يقف على حافة شارع متضرر بعد غارة إسرائيلية على مدينة طوباس بالضفة الغربية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات: ضمان حق الشعب الفلسطيني في السيادة على موارده الطبيعية
اليوم 02:32
أطفال فلسطينيون يتلقون حصصاً غذائية من مطبخ خيري في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأغذية العالمي»: تدفق الغذاء إلى غزة أقل بكثير من المستهدف
اليوم 02:32
طفلة فلسطينية فقدت ساقها جراء القصف في مخيم بمدينة رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
وزارة التعليم الفلسطينية: مقتل 20 ألف طالب منذ 7 أكتوبر
اليوم 02:32
جيه دي فانس يتحدث إلى وسائل الإعلام في إسرائيل (رويترز)
الأخبار العالمية
تفاؤل أميركي بصمود اتفاق غزة والانتقال للمرحلة التالية
اليوم 02:32
مركبات «الصليب الأحمر» خلال نقل جثامين فلسطينيين (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: إسرائيل سلّمت جثامين 15 فلسطينياً
اليوم 02:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©