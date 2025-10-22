الاتحاد الأوروبي يدعو إلى طموح عالمي أكبر قبل قمة المناخ "كوب 30"

اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على موقف مشترك قبيل مؤتمر الأمم المتحدة المقبل لتغير المناخ، المعروف باسم "كوب 30"، داعية إلى تعزيز الطموح العالمي في العمل المناخي. وبحسب النتائج التي اعتمدها وزراء البيئة في اجتماعهم في لوكسمبورج يوم الثلاثاء، سيضغط الاتحاد الأوروبي خلال المؤتمر من أجل تسريع التحول في مجال الطاقة وتقديم دعم مالي أقوى للدول الفقيرة لمساعدتها على مواجهة آثار التغير المناخي.

كما حث الاتحاد الأوروبي الدول الأخرى على تقديم خططها الوطنية للمناخ، المعروفة باسم "المساهمات المحددة وطنيا" - بما يتماشى مع هدف حصر ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهو الهدف الذي أقره المجتمع الدولي خلال مؤتمر باريس للمناخ عام 2015.

ومن المقرر أن يجري قادة الاتحاد الأوروبي مناقشات حول سياسات المناخ يوم الخميس، على أن يعقد وزراء البيئة اجتماعاً جديداً في مطلع نوفمبر لاعتماد المساهمة الرسمية للاتحاد الأوروبي قبل تقديمها. ويعقد مؤتمر المناخ كوب 30 في مدينة بيليم البرازيلية خلال الفترة من 10 إلى 21 نوفمبر المقبل، وسيركز على تنفيذ اتفاق باريس واستعراض التزامات الدول المحدثة بشأن المناخ، بمشاركة مشتركة من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.