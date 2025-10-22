الخميس 23 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
فيضانات قوية في المكسيك تخلف أضراراً واسعة

أمطار غزيرة في المكسيك(أرشيفية)
22 أكتوبر 2025 09:26

أعلنت شركة النفط الحكومية المكسيكية "بيميكس"، أن الأمطار الغزيرة التي أودت بحياة العشرات وتسببت بفقدان آخرين في وسط شرق المكسيك، أدت أيضا إلى تضرر أحد خطوط الأنابيب، ما تسبب في تسرب نفطي امتد لمسافة 8 كيلومترات على طول نهر بانتبيك.
وقالت الشركة في بيان إن فرقها تدخلت "على الفور" لوقف التسرب واحتوائه بالقرب من بلدة ألامو، وهي من أكثر المناطق تضرراً بالفيضانات الأخيرة.
 وتشير السلطات إلى أن ما لا يقل عن 76 شخصا لقوا حتفهم جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت بين 6 و11 أكتوبر في عدة ولايات بوسط وشرق المكسيك، بينما لا يزال نحو 36 شخصا في عداد المفقودين، وتبقى أكثر من 100 بلدة معزولة بسبب تقطع السبل.

