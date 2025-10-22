الخميس 23 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

زيلينسكي يعتزم المشاركة في قمة الاتحاد الأوروبي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
22 أكتوبر 2025 16:28

يعتزم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التوجه إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، غداً الخميس، للمشاركة في قمة الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، اليوم الأربعاء: "سيكون من دواعي سروري أن أرحب بالرئيس زيلينسكي".
وأضاف كوستا: "سنناقش كيفية تقديم الدعم لأوكرانيا. أن التزامنا راسخ، ومسارنا واضح، وسنواصل زيادة الضغط على روسيا بينما نقوي أوكرانيا سعياً للسلام".
يشار إلى أن الدعم الإضافي لأوكرانيا يُعد من النقاط الرئيسية في قمة الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرّر أن يناقش القادة خطط استخدام الأصول الروسية المجمّدة في الاتحاد الأوروبي لتقديم قروض بقيمة إجمالية تبلغ 140 مليار يورو (162 مليار دولار) لتسليح أوكرانيا.
بالإضافة إلى ذلك، تهدف دول الاتحاد الأوروبي إلى دعم الحزمة الـ 19 من عقوبات التكتّل ضد روسيا.

الأزمة الأوكرانية
المصدر: د ب أ
