ترامب يلتقي الرئيس البرازيلي في ماليزيا الأحد المقبل

اتفقت حكومتا البرازيل والولايات المتحدة على أن يلتقي الرئيسان، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ودونالد ترامب، الأحد المقبل في ماليزيا.

وبحسب صحيفة "أو جلوبو" البرازيلية، نقلاً عن دبلوماسيين مطلعين، يأتي اللقاء في اليوم الافتتاحي لقمة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء، بأن موعد اللقاء لم يُحدد بعد.

ومن الممكن أن يشهد اللقاء بداية تغيّر في العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يمهّد الطريق أمام مفاوضات تجارية وحوار سياسي أكثر استقراراً، بحسب ما نقلته الصحيفة عن مصادر في السلطات البرازيلية.

ويعقد اللقاء الشخصي بين لولا وترامب بعد مكالمة هاتفية جرت بينهما مؤخراً، وعقب اجتماع بين وزيري خارجية البلدين، ماورو فييرا وماركو روبيو، في واشنطن.