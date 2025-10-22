الخميس 23 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب يلتقي الرئيس البرازيلي في ماليزيا الأحد المقبل

لولا دا سيلفا ودونالد ترامب
22 أكتوبر 2025 16:48

اتفقت حكومتا البرازيل والولايات المتحدة على أن يلتقي الرئيسان، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ودونالد ترامب، الأحد المقبل في ماليزيا.
وبحسب صحيفة "أو جلوبو" البرازيلية، نقلاً عن دبلوماسيين مطلعين، يأتي اللقاء في اليوم الافتتاحي لقمة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".
وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء، بأن موعد اللقاء لم يُحدد بعد.
ومن الممكن أن يشهد اللقاء بداية تغيّر في العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يمهّد الطريق أمام مفاوضات تجارية وحوار سياسي أكثر استقراراً، بحسب ما نقلته الصحيفة عن مصادر في السلطات البرازيلية.
ويعقد اللقاء الشخصي بين لولا وترامب بعد مكالمة هاتفية جرت بينهما مؤخراً، وعقب اجتماع بين وزيري خارجية البلدين، ماورو فييرا وماركو روبيو، في واشنطن.

المصدر: د ب أ
رابطة دول جنوب شرق آسيا
البرازيل
قمة آسيان
ترامب
دونالد ترامب
أميركا
الرئيس البرازيلي
لولا دا سيلفا
ماليزيا
