الأخبار العالمية

بوتين يشرف على مناورات للقوات النووية الروسية

بوتين يشرف عن بُعد على تدريبات للقوات النووية الروسية - أ ف ب
22 أكتوبر 2025 19:22

أشرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن بُعد اليوم الأربعاء، على مناورات لقوات بلاده النووية الاستراتيجية، شملت اختبارات صاروخية في البحر والجو، حسبما أعلن الكرملين.
وخلال التدريبات، التي قال بوتين إنها مقررة منذ فترة طويلة، وحضرها عبر الفيديو، نفّذ الجيش الروسي إطلاقاً تجريبياً للصاروخ الباليستي العابر للقارات "يارس" من قاعدة بليسيتسك الفضائية، الواقعة قرب الدائرة القطبية الشمالية، إلى ميدان تدريب في كامتشاتكا في أقصى الشرق الروسي.
وأوضح الكرملين، في بيان، أن صاروخاً باليستياً من طراز "سينيفا"، يصل مداه إلى 11,500 كيلومتر، أُطلق أيضاً من غواصة في بحر بارنتس. 
كما أطلقت قاذفات روسية من طراز "تو-95 إم إس" صواريخَ مجنّحة.
وأكدت الرئاسة الروسية أن "جميع أهداف التدريبات تحققت".
ويأتي الإعلان عن هذه التدريبات الروسية بعد أسبوع من انطلاق المناورات السنوية للقوات النووية لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، التي يشارك فيها نحو 2000 عنصر و71 طائرة من 14 دولة.
وتُجرى المناورات الغربية، التي تستمر قرابة أسبوعين، في قواعد عسكرية بهولندا وبلجيكا والمملكة المتحدة والدنمارك، وكذلك فوق بحر الشمال.
وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أمس الثلاثاء، إن "مثل هذه التدريبات تقع دائماً في محور اهتمام عسكريينا" الذين "يحللون بعناية مجالاتها وأهدافها".

