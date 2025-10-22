الخميس 23 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

غوتيريش يحذر من تجاوز الاحترار عتبة 1.5 درجة مئوية

غوتيريش يحذر من تجاوز الاحترار عتبة 1.5 درجة مئوية
22 أكتوبر 2025 21:51

أقرّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء، قبل شهر من مؤتمر الأطراف بنسخته الثلاثين (كوب30) في البرازيل، بأنّ العالم سيخفق حتماً في السنوات المقبلة في تحقيق هدف حصر الاحترار العالمي بـ1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.وقال غوتيريش للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة في جنيف «هناك أمر واحد واضح: لن نتمكن من احتواء الاحترار العالمي ليبقى أقل من 1.5 درجة في السنوات القليلة المقبلة»، مشدداً على أن «تجاوز (هذا الحد) بات أمرا لا مفر منه».
يُعدّ احتواء الاحترار المناخي عند عتبة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية (1850-1900) الهدف الأكثر طموحاً لاتفاقية باريس لعام 2015.
لكنّ الكثير من علماء المناخ يتفقون على أنّه من المرجح بلوغ هذه العتبة قبل نهاية هذا العقد، مع استمرار الكوكب في استهلاك كميات متزايدة من النفط والغاز والفحم.
وبحسب مرصد كوبرنيكوس الأوروبي، فإنّ معدلات الحرارة الحالية في العالم أعلى بـ1.4 درجة مئوية في المتوسط مقارنة بتلك الحقبة.
يؤكد العلماء أهمية احتواء الاحترار المناخي قدر الإمكان، إذ إن كل جزء إضافي من الدرجة يفاقم المخاطر بينها موجات الحر وتدمير الحياة البحرية.

المصدر: آ ف ب
أنطونيو غوتيريش
