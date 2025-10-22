الخميس 23 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أميركا تواصل استهداف سفن تهريب المخدرات

لقطة من مقطع نشره وزير الدفاع الأميركي للسفينة قبل قصفها
22 أكتوبر 2025 22:19

قصفت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، سفينة يُشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات على الجانب المطلّ على المحيط الهادئ من أميركا الجنوبية، حسبما ذكرت شبكة "سي بي إس" التلفزيونية، نقلاً عن مسؤولين أميركيين اثنين، اليوم الأربعاء.
وخلال الأشهر الماضية، وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشنّ غارات على ما لا يقلّ عن ست سفن يُشتبه في نقلها المخدرات في منطقة البحر الكاريبي، ما أسفر عن مقتل 27 شخصاً على الأقل.
وتأتي هذه الغارات في إطار حملة ترامب ضد ما يسميه بـ"إرهاب المخدرات".
وتعمل أميركا على تعزيز وجودها العسكري في المنطقة، بما في ذلك نشر مدمرات مزوّدة بالصواريخ الموجّهة، وطائرات مقاتلة من طراز "إف 35"، وغواصة نووية، ونحو 6500 جندي.

أخبار ذات صلة
ريال مدريد يقهر برشلونة في «صراع النفوذ»!
ترامب يلغي اجتماعه المرتقب مع بوتين
المصدر: رويترز
أميركا اللاتينية
أميركا
البحر الكاريبي
مكافحة المخدرات
دونالد ترامب
تهريب المخدرات
المخدرات
ترامب
آخر الأخبار
«انطلق مع الإيقاع».. ليالي سباقات الخيل تعود إلى أبوظبي بـ«طاقة نابضة بالحياة»
الرياضة
«انطلق مع الإيقاع».. ليالي سباقات الخيل تعود إلى أبوظبي بـ«طاقة نابضة بالحياة»
اليوم 14:22
الإمارات تشارك في اجتماع لجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول التعاون في الكويت
علوم الدار
الإمارات تشارك في اجتماع لجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول التعاون في الكويت
اليوم 14:17
منتخبنا يرفع حصيلته لـ8 ميداليات في «عربية» البلياردو والسنوكر
الرياضة
منتخبنا يرفع حصيلته لـ8 ميداليات في «عربية» البلياردو والسنوكر
اليوم 14:15
ريال مدريد يقهر برشلونة في «صراع النفوذ»!
الرياضة
ريال مدريد يقهر برشلونة في «صراع النفوذ»!
اليوم 14:11
العين تستضيف النسخة الـ11 من «أبوظبي إكستريم» 14 نوفمبر
الرياضة
العين تستضيف النسخة الـ11 من «أبوظبي إكستريم» 14 نوفمبر
اليوم 14:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©