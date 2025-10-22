أميركا تواصل استهداف سفن تهريب المخدرات

قصفت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، سفينة يُشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات على الجانب المطلّ على المحيط الهادئ من أميركا الجنوبية، حسبما ذكرت شبكة "سي بي إس" التلفزيونية، نقلاً عن مسؤولين أميركيين اثنين، اليوم الأربعاء.

وخلال الأشهر الماضية، وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشنّ غارات على ما لا يقلّ عن ست سفن يُشتبه في نقلها المخدرات في منطقة البحر الكاريبي، ما أسفر عن مقتل 27 شخصاً على الأقل.

وتأتي هذه الغارات في إطار حملة ترامب ضد ما يسميه بـ"إرهاب المخدرات".

وتعمل أميركا على تعزيز وجودها العسكري في المنطقة، بما في ذلك نشر مدمرات مزوّدة بالصواريخ الموجّهة، وطائرات مقاتلة من طراز "إف 35"، وغواصة نووية، ونحو 6500 جندي.