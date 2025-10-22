الخميس 23 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الإمارات تعزز دبلوماسية المياه وبناء السلام في جنيف

عبدالله بالعلاء خلال مشاركته بجلسة حوارية في جنيف (وام)
23 أكتوبر 2025 02:34

جنيف (وام) 

ترأس عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وفد دولة الإمارات المشارك في سلسلة من الفعاليات رفيعة المستوى في جنيف؛ بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجالات المياه، وتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ، وبناء السلام، وذلك في إطار استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 بالشراكة مع السنغال.
وفي 16 أكتوبر، شارك بالعلاء في جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان: «إعادة إحياء نظام بناء السلام الدولي: دعوة إلى تبني دبلوماسية المياه»، والتي عقدت ضمن فعاليات أسبوع جنيف للسلام في دورته الثانية عشرة. وقد حضر الجلسة كبار المسؤولين الدوليين لبحث دور التعاون المائي في إرساء دعائم السلام، والاستقرار، وإجراء الإصلاحات متعددة الأطراف.  وخلال كلمته، أكد بالعلاء أهمية دبلوماسية المياه، باعتبارها عاملاً محفزاً للتعاون الإقليمي والدولي، كما شدد على التزام الإمارات بالتعددية والمسؤولية المشتركة في التصدي للتحديات العالمية المتعلقة بالمياه. وقال: «إن مناقشة موضوع المياه خلال أسبوع السلام، بدلاً من أسبوع المياه، يرسل رسالة قوية مفادها أن المياه جوهر السلام والتعاون».
وفي إطار زيارته الرسمية، عقد بالعلاء أيضاً سلسلة من اللقاءات الثنائية مع قادة وشركاء دوليين بارزين في قطاعات المياه والمناخ. وشملت هذه اللقاءات اجتماعات مع شيخ تيديان دايي، وزير المياه والصرف الصحي في السنغال، والسيد كمال كيشور، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، والدكتورة موسوندا مومبا، الأمين العام لاتفاقية رامسار بشأن الأراضي الرطبة، والبروفيسور مارك زيتون، المدير العام لمركز جنيف للمياه. وتمحورت المناقشات حول تعزيز التعاون بشأن الموارد المائية المشتركة، وإقامة الشراكات المؤسسية، وتنسيق المساهمات العملية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.
وفي 17 أكتوبر، ترأس عبدالله بالعلاء مائدةً مستديرةً تقودها دولة الإمارات مع الشركاء والخبراء الموجودين في جنيف من أجل تسريع أعمال التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.
وتركزت المناقشات حول الاستفادة من هذه الخبرات الفريدة في جنيف من أجل تحديد المساهمات العملية والشراكات، وتعزيز الحوار الشامل ذي الطابع العملي.
«وتواصل دولة الإمارات تعزيز التزامها بالأمن المائي العالمي، والتعاون متعدد الأطراف، والتنمية المستدامة، مستفيدة من المنصات الدولية في دفع التعاون والعمل الجماعي تمهيداً لإقامة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026».

