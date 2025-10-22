رئيس «الوطني الاتحادي» يهنئ رئيس «الشورى القطري» بإعادة انتخابه

أبوظبي (وام)

هنأ معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، معالي حسن عبد الله الغانم، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمجلس الشورى بدولة قطر الشقيقة، متمنياً له التوفيق والسداد في أداء مهامه بما يعزز مسيرة العمل البرلماني ويخدم مصالح دولة قطر وشعبها الكريم نحو النماء والازدهار.وقال معالي صقر غباش، في برقية تهنئة بعثها إلى معالي حسن عبد الله الغانم: «إن إعادة انتخابكم لهذا المنصب تبرهن على الثقة العالية بكفاءة شخصكم الكريم، متمنين لكم مواصلة مسيرتكم البرلمانية المتميزة والحافلة بالإنجازات والأعمال الجليلة والتوفيق في مهامكم».

وأشار معاليه إلى أن علاقات التعاون بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشورى في دولة قطر الشقيقة هي امتداد أصيل للعلاقات الأخوية التي تربط بين قيادتي وشعبي البلدين من شراكة استراتيجية وأخوية، وهي تمثل في الوقت نفسه أحد روافد الارتقاء بمصالح البلدين الوطنية وكذلك تعزيز مبادئ وأسس العمل الخليجي المشترك في جميع المؤسسات والمحافل الدولية.