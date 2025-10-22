الخميس 23 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

رئيس «الوطني الاتحادي» يهنئ رئيس «الشورى القطري» بإعادة انتخابه

رئيس «الوطني الاتحادي» يهنئ رئيس «الشورى القطري» بإعادة انتخابه
22 أكتوبر 2025 23:12

أبوظبي (وام)
هنأ معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، معالي حسن عبد الله الغانم، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمجلس الشورى بدولة قطر الشقيقة، متمنياً له التوفيق والسداد في أداء مهامه بما يعزز مسيرة العمل البرلماني ويخدم مصالح دولة قطر وشعبها الكريم نحو النماء والازدهار.وقال معالي صقر غباش، في برقية تهنئة بعثها إلى معالي حسن عبد الله الغانم: «إن إعادة انتخابكم لهذا المنصب تبرهن على الثقة العالية بكفاءة شخصكم الكريم، متمنين لكم مواصلة مسيرتكم البرلمانية المتميزة والحافلة بالإنجازات والأعمال الجليلة والتوفيق في مهامكم».
وأشار معاليه إلى أن علاقات التعاون بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشورى في دولة قطر الشقيقة هي امتداد أصيل للعلاقات الأخوية التي تربط بين قيادتي وشعبي البلدين من شراكة استراتيجية وأخوية، وهي تمثل في الوقت نفسه أحد روافد الارتقاء بمصالح البلدين الوطنية وكذلك تعزيز مبادئ وأسس العمل الخليجي المشترك في جميع المؤسسات والمحافل الدولية.

أخبار ذات صلة
الشعبة البرلمانية الإماراتية: نجاح إصلاح الأمم المتحدة مرهون بترتيب الأولويات وليس بتقليص الميزانية
صقر غباش يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع سفير قرغيزستان
صقر غباش
الوطني الاتحادي
آخر الأخبار
«انطلق مع الإيقاع».. ليالي سباقات الخيل تعود إلى أبوظبي بـ«طاقة نابضة بالحياة»
الرياضة
«انطلق مع الإيقاع».. ليالي سباقات الخيل تعود إلى أبوظبي بـ«طاقة نابضة بالحياة»
اليوم 14:22
الإمارات تشارك في اجتماع لجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول التعاون في الكويت
علوم الدار
الإمارات تشارك في اجتماع لجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول التعاون في الكويت
اليوم 14:17
منتخبنا يرفع حصيلته لـ8 ميداليات في «عربية» البلياردو والسنوكر
الرياضة
منتخبنا يرفع حصيلته لـ8 ميداليات في «عربية» البلياردو والسنوكر
اليوم 14:15
ريال مدريد يقهر برشلونة في «صراع النفوذ»!
الرياضة
ريال مدريد يقهر برشلونة في «صراع النفوذ»!
اليوم 14:11
العين تستضيف النسخة الـ11 من «أبوظبي إكستريم» 14 نوفمبر
الرياضة
العين تستضيف النسخة الـ11 من «أبوظبي إكستريم» 14 نوفمبر
اليوم 14:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©