الخميس 23 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إسرائيل تسلم جثامين 30 فلسطينياً

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة قبل دفن جثث مجهولة في مقبرة جماعية (رويترز)
23 أكتوبر 2025 02:33

غزة (وكالات) 

تسلمت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، 30 جثماناً لفلسطينيين أفرجت عنها إسرائيل، بدت على بعضها آثار تنكيل، ليرتفع بذلك عدد الجثامين المتسلمة إلى 195 منذ 14 أكتوبر الجاري.
وتأتي هذه الخطوة في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري، والمتضمن تبادل الأسرى والجثامين بين إسرائيل وحركة «حماس» بوساطة مصرية قطرية تركية، وبإشراف أميركي.
وقالت الوزارة في بيان، إنها «تسلمت 30 جثماناً تم الإفراج عنهم، من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وبواسطة الصليب الأحمر الدولي»، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الجثامين المتسلمة إلى 195 جثماناً. وأوضحت وزارة الصحة أن عدداً من الجثامين بدت عليها آثار تنكيل واضحة.
ولفتت إلى أنه من بين 195 جثة، تم التعرف على هوية 57 فلسطينياً فقط من قبل ذويهم.
 وتتعرف العائلات على جثامين أبنائها التي وصلت من إسرائيل دون أسماء، من خلال ما تبقى من علامات مميزة في أجسادهم أو من الملابس التي كانوا يرتدونها قبل فقدانهم، وسط غياب أجهزة الفحص بسبب الحصار الإسرائيلي وتدمير المختبرات في غزة.
 وقبل ساعات، أعلنت مصادر فلسطينية، بدء مراسم دفن 54 جثماناً لفلسطينيين تسلمتهم وزارة الصحة بعد تعذر التعرف عليهم بسبب طمس إسرائيل ملامحهم جراء التعذيب.

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو إلى نهج جديد لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط
مساعٍ أميركية لمعالجة قضايا المرحلة التالية من «اتفاق غزة»
وزارة الصحة الفلسطينية
فلسطين
إسرائيل
الصليب الأحمر
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
آخر الأخبار
«انطلق مع الإيقاع».. ليالي سباقات الخيل تعود إلى أبوظبي بـ«طاقة نابضة بالحياة»
الرياضة
«انطلق مع الإيقاع».. ليالي سباقات الخيل تعود إلى أبوظبي بـ«طاقة نابضة بالحياة»
اليوم 14:22
الإمارات تشارك في اجتماع لجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول التعاون في الكويت
علوم الدار
الإمارات تشارك في اجتماع لجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول التعاون في الكويت
اليوم 14:17
منتخبنا يرفع حصيلته لـ8 ميداليات في «عربية» البلياردو والسنوكر
الرياضة
منتخبنا يرفع حصيلته لـ8 ميداليات في «عربية» البلياردو والسنوكر
اليوم 14:15
ريال مدريد يقهر برشلونة في «صراع النفوذ»!
الرياضة
ريال مدريد يقهر برشلونة في «صراع النفوذ»!
اليوم 14:11
العين تستضيف النسخة الـ11 من «أبوظبي إكستريم» 14 نوفمبر
الرياضة
العين تستضيف النسخة الـ11 من «أبوظبي إكستريم» 14 نوفمبر
اليوم 14:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©