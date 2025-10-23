الجمعة 24 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
العاصفة "ميليسا" تضرب هايتي وجامايكا والدومينيكان وتحذيرات من فيضانات

23 أكتوبر 2025 07:30

تسببت العاصفة الاستوائية "ميليسا" يوم الأربعاء في هطول أمطار غزيرة على أجزاء من هايتي وجامايكا وجمهورية الدومينيكان، بينما حذر خبراء الأرصاد من خطر فيضانات كبيرة في منطقة الكاريبي الشمالية، وحث المسؤولون السكان في المناطق المعرضة للفيضانات على التوجه إلى مناطق مرتفعة.

وقال رئيس جمهورية الدومينيكان لويس أبينادر إن المدارس في تسع مقاطعات ستغلق يومي الأربعاء والخميس، كما أمر بإغلاق الدوائر الحكومية والشركات الخاصة غير الضرورية. ولجأ عشرات الأشخاص في جنوب البلاد إلى الملاجئ بالفعل، بينما انتشر نحو 500 متطوع من فرق الإنقاذ في أنحاء المنطقة للمساعدة.

وأفاد المسؤولون أيضاً بأن عشرات من شبكات إمداد المياه خرجت عن الخدمة، ما أثر على أكثر من نصف مليون مشترك. وفي هايتي، أعرب السكان عن قلقهم من احتمال حدوث فيضانات غزيرة، إذ سبق أن تسببت العواصف السابقة في دمار واسع بسبب تآكل التربة المنتشر في البلاد. أما في جامايكا، فقال وزير المياه والبيئة ماثيو سامودا إن 881 مأوى ستكون متاحة عند الحاجة، وتتحول المدارس إلى التعليم عن بعد اليوم الخميس. 

أمطار غزيرة
عاصفة
فيضانات
