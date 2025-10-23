الجمعة 24 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

قمة أوروبية في بروكسل لإقرار دعم جديد لأوكرانيا

23 أكتوبر 2025 08:33

من المقرر أن يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الخميس بهدف إقرار حزمة جديدة من إجراءات الدعم لأوكرانيا.

وتشمل القضايا الملحة الأخرى على جدول أعمال قادة الدول الـ27 في الاتحاد الدفاع الأوروبي، إضافة إلى التحديات المتعلقة بتغير المناخ وتعزيز القدرة التنافسية. ومن المقرر أن ينضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى المحادثات لتقديم تحديث حول أبرز احتياجات كييف العاجلة.

 ومن المتوقع أيضاً أن يناقش القادة الهدف الذي لم يحسم بعد بشأن خفض الانبعاثات بحلول عام 2040، والتداعيات الاقتصادية لمكافحة تغير المناخ، في ظل صعوبة توصل دول الاتحاد إلى اتفاق حول التزامات جديدة في هذا الشأن.

المصدر: وكالات
أوكرانيا
بروكسل
أوروبا
