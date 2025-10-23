قمة أوروبية في بروكسل لإقرار دعم جديد لأوكرانيا

من المقرر أن يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الخميس بهدف إقرار حزمة جديدة من إجراءات الدعم لأوكرانيا.



وتشمل القضايا الملحة الأخرى على جدول أعمال قادة الدول الـ27 في الاتحاد الدفاع الأوروبي، إضافة إلى التحديات المتعلقة بتغير المناخ وتعزيز القدرة التنافسية. ومن المقرر أن ينضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى المحادثات لتقديم تحديث حول أبرز احتياجات كييف العاجلة.



ومن المتوقع أيضاً أن يناقش القادة الهدف الذي لم يحسم بعد بشأن خفض الانبعاثات بحلول عام 2040، والتداعيات الاقتصادية لمكافحة تغير المناخ، في ظل صعوبة توصل دول الاتحاد إلى اتفاق حول التزامات جديدة في هذا الشأن.