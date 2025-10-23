الجمعة 24 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بعد حملة ضغط.. جامعة فرجينيا تبرم اتفاقاً مع إدارة ترمب

بعد حملة ضغط.. جامعة فرجينيا تبرم اتفاقاً مع إدارة ترمب
23 أكتوبر 2025 12:24

 قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء إنها أبرمت اتفاقاً مع جامعة فرجينيا يلزم الجامعة بتبني وجهة نظرها القانونية بشأن التنوع والمساواة والشمول مقابل وقف تحقيقات تتعلق بالحقوق المدنية فضلاً عن استمرار أهليتها للحصول على تمويل اتحادي.

ويمثل الاتفاق، الذي أعلنته وزارة العدل، المرة الأولى التي تتوصل فيها جامعة حكومية إلى تسوية مع إدارة ترامب.
وكان رئيس الجامعة السابق قد استقال في يونيو تحت ضغط من مسؤولي إدارة ترامب.

وقال رئيس جامعة فرجينيا بول ماهوني في بيان إن الاتفاق لا يتطلب أي مدفوعات مالية ويحافظ على الحرية الأكاديمية ويمثل "أفضل مسار متاح للمضي قدماً".


المصدر: وكالات
فرجينيا
آخر الأخبار
رئيس الدولة يُصدر قراراً بإعادة تشكيل «مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة»
علوم الدار
رئيس الدولة يُصدر قراراً بإعادة تشكيل «مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة»
23 أكتوبر 2025
قوات إسرائيلية تمنع مرور فلسطينيين وناشطين بالضفة الغربية (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: إسرائيل ستفقد الدعم الأميركي حال ضمت الضفة الغربية
اليوم 01:14
الرئيس الروسي خلال تعليقه على العقوبات الجديدة (رويترز)
الأخبار العالمية
بوتين: مستعدون لمواصلة الحوار مع واشنطن
اليوم 01:14
أفراد أمن نيجيريون في أحد ميادين العاصمة أبوجا (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: أفريقيا تشهد 50 نزاعاً مسلحاً
اليوم 01:14
تصاعد الدخان بعد غارات إسرائيلية على لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
لبنان: ملتزمون بوقف الأعمال العسكرية بالجنوب
اليوم 01:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©