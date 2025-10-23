بعد حملة ضغط.. جامعة فرجينيا تبرم اتفاقاً مع إدارة ترمب

قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء إنها أبرمت اتفاقاً مع جامعة فرجينيا يلزم الجامعة بتبني وجهة نظرها القانونية بشأن التنوع والمساواة والشمول مقابل وقف تحقيقات تتعلق بالحقوق المدنية فضلاً عن استمرار أهليتها للحصول على تمويل اتحادي.

ويمثل الاتفاق، الذي أعلنته وزارة العدل، المرة الأولى التي تتوصل فيها جامعة حكومية إلى تسوية مع إدارة ترامب.

وكان رئيس الجامعة السابق قد استقال في يونيو تحت ضغط من مسؤولي إدارة ترامب.

وقال رئيس جامعة فرجينيا بول ماهوني في بيان إن الاتفاق لا يتطلب أي مدفوعات مالية ويحافظ على الحرية الأكاديمية ويمثل "أفضل مسار متاح للمضي قدماً".





