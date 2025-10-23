الجمعة 24 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

محادثات تجارية مرتقبة بين واشنطن وبكين في ماليزيا

محطة حاويات بميناء في مدينة تشينغداو بمقاطعة شاندونغ شرق الصين
23 أكتوبر 2025 12:35

تعقد الصين والولايات المتحدة محادثات تجارية جديدة خلال الأيام المقبلة في ماليزيا، على ما أفادت وزارة التجارة الصينية الخميس.
وأعلنت الوزارة في بيان "طبقا لما تم الاتفاق عليه بين الصين والولايات المتحدة، يقود نائب رئيس الوزراء ... هي ليفنغ وفدا إلى ماليزيا بين 24 و27 أكتوبر لإجراء مفاوضات اقتصادية وتجارية مع الولايات المتحدة".
وتستضيف ماليزيا قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا اعتبارا من الأحد في كوالالمبور.
وقالت وزارة التجارة إنه خلال الاجتماع في ماليزيا "سيبحث الطرفان مسائل مهمة ترتبط بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، عملا بالتوافق الذي تم التوصل إليه خلال المحادثات السابقة بين الرئيسين هذه السنة".

المصدر: وكالات
الصين
الولايات المتحدة الأميركية
محادثات
محادثات تجارية
