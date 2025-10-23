ملك وملكة بريطانيا يقومان بزيارة تاريخية للفاتيكان

تستضيف الفاتيكان حاليا الملك تشارلز والملكة كاميلا في زيارة دولة رسمية احتفالاً بتوثيق العلاقات بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الإنجيلية، حيث تعكس هذه المراسم، تقاربا جديدا منذ سنة 1534 عقب انفصال الملك هنري الثامن عن روما.

وشارك ملك بريطانيا تشارلز الثالث والملكة كاميلا اليوم الخميس، في قداس مع البابا ليو الرابع عشر خلال زيارتهما الرسمية التاريخية للفاتيكان. وعقد تشارلز وكاميلا أيضا اجتماعا خاصا مع البابا ليو صباح اليوم الخميس.

وسيتوجه الملك بعد الظهيرة إلى كنيسة القديس بولس خارج الأسوار في روما.