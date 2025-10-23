الجمعة 24 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

ملك وملكة بريطانيا يقومان بزيارة تاريخية للفاتيكان

ملك وملكة بريطانيا خلال زيارة الفاتيكان
23 أكتوبر 2025 16:33

تستضيف الفاتيكان حاليا الملك تشارلز والملكة كاميلا في زيارة دولة رسمية احتفالاً بتوثيق العلاقات بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الإنجيلية، حيث تعكس هذه المراسم، تقاربا جديدا منذ سنة 1534 عقب انفصال الملك هنري الثامن عن روما.

أخبار ذات صلة
"تريندز": جلسة حوارية في "الفاتيكان" تؤكد أهمية الحوار بين الأديان
«تريندز» يبدأ جولة بحثية أوروبية

وشارك ملك بريطانيا تشارلز الثالث والملكة كاميلا اليوم الخميس، في قداس مع البابا ليو الرابع عشر خلال زيارتهما الرسمية التاريخية للفاتيكان. وعقد تشارلز وكاميلا أيضا اجتماعا خاصا مع البابا ليو صباح اليوم الخميس.
وسيتوجه الملك بعد الظهيرة إلى كنيسة القديس بولس خارج الأسوار في روما. 

المصدر: وكالات
الملك تشارلز الثالث
الفاتيكان
تشارلز
ملكة بريطانيا
