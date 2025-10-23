الجمعة 24 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

رئيس البرازيل يعلن الترشح لفترة جديدة

رئيس البرازيل لولا دا سيلفا في مؤتمر صحفي مع برابوو سوبيانتو رئيس إندونيسيا
23 أكتوبر 2025 17:25

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الخميس، إنه سيترشح لفترة جديدة العام المقبل، سعيا للفوز بولاية رابعة في منصبه.
وفي حديثه خلال زيارة رسمية إلى إندونيسيا إلى جانب الرئيس برابوو سوبيانتو، أكد لولا أنه لا يزال مفعما بالطاقة على الرغم من تقدمه في السن.
وأضاف "سأكون في الثمانين من عمري، ولكن لديّ الطاقة نفسها التي كنت أتمتع بها في الثلاثين. سأترشح لولاية رابعة في البرازيل".
وتنتهي ولايته الحالية في أواخر 2026. وفاز الزعيم اليساري بالفعل في ثلاث انتخابات رئاسية، في 2002 و2006 و2022.
وفي وقت سابق من هذا العام، ألمح لولا بالفعل إلى احتمال ترشحه لفترة جديدة، لكنه لم يعلن عن ذلك رسميا وجاءت تصريحاته الأخيرة قبل نحو عام من انتخابات 2026.

أخبار ذات صلة
ترامب يلتقي الرئيس البرازيلي في ماليزيا الأحد المقبل
سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس البرازيل
المصدر: د ب أ
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
الرئيس البرازيلي
انتخابات رئاسية
آخر الأخبار
رئيس الدولة يُصدر قراراً بإعادة تشكيل «مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة»
علوم الدار
رئيس الدولة يُصدر قراراً بإعادة تشكيل «مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة»
23 أكتوبر 2025
قوات إسرائيلية تمنع مرور فلسطينيين وناشطين بالضفة الغربية (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: إسرائيل ستفقد الدعم الأميركي حال ضمت الضفة الغربية
اليوم 01:14
الرئيس الروسي خلال تعليقه على العقوبات الجديدة (رويترز)
الأخبار العالمية
بوتين: مستعدون لمواصلة الحوار مع واشنطن
اليوم 01:14
أفراد أمن نيجيريون في أحد ميادين العاصمة أبوجا (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: أفريقيا تشهد 50 نزاعاً مسلحاً
اليوم 01:14
تصاعد الدخان بعد غارات إسرائيلية على لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
لبنان: ملتزمون بوقف الأعمال العسكرية بالجنوب
اليوم 01:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©