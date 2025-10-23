فانس يجدد موقف أميركا من ضمّ الضفة الغربية إلى إسرائيل

أكد جاي دي فانس نائب الرئيس الأميركي، اليوم الخميس، أن إسرائيل لن تقوم بضم الضفة الغربية، بعدما حذّرت واشنطن من أن خطوة مماثلة قد تقوّض وقف إطلاق النار الذي رعته الولايات المتحدة في قطاع غزة.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صوت الأربعاء لصالح مناقشة مشروعي قانونين يمهّدان لتوسيع سيادة إسرائيل في الضفة الغربية، بعد أيام من نجاح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في رعاية اتفاق لوقف إطلاق النار يهدف إلى إنهاء عامين من الحرب في قطاع غزة.

وقال فانس، في ختام زيارته التي استمرت ثلاثة أيام إلى إسرائيل متحدثا عن التصويت في الكنيست "شعرت شخصيا ببعض الإهانة جراء ذلك".

وأضاف أن "الضفة الغربية لن تُضمّ إلى إسرائيل، وسياسة إدارة (دونالد) ترامب هي أن الضفة الغربية لن تُضمّ إلى إسرائيل، وتلك هي سياستنا المستمرة".

وقبل زيارته إسرائيل التي يبدأها الخميس، حذّر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بدوره، من أن خطوة الضم قد تهدد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال روبيو للصحافيين وهو يستقل الطائرة متوجها إلى إسرائيل إنّ إقرار أيّ من النصوص المطروحة أمام الكنيست "سيهدّد" وقف إطلاق النار و"سيؤتي نتائج عكسية".

وأعرب الوزير الأميركي أيضا عن قلق واشنطن من تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، قائلا "نحن قلقون بشأن أي شيء يهدد بزعزعة ما عملنا عليه".