لبنان: ملتزمون بوقف الأعمال العسكرية بالجنوب

بيروت (وكالات)

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن لبنان يعلق آمالاً على عمل لجنة «الميكانيزم» لإعادة الاستقرار إلى جنوب لبنان، مشدداً أن البلاد لا تريد العودة إلى الحرب ثانية.

وقال عون، خلال استقباله أمس الرئيس الجديد للجنة الإشراف على وقف الأعمال الحربية «الميكانيزم» الجنرال الأميركي جوزيف كليرفيلد، بحضور القائم بالأعمال الأميركي في لبنان، كيث هانيجان، إن «لبنان الذي التزم اتفاق وقف الأعمال العسكرية منذ إعلانه، يعلق آمالاً كبيرة على عمل لجنة الإشراف للمساعدة في إعادة الاستقرار إلى منطقة الجنوب ومنع الاعتداءات الإسرائيلية، التي لا مبرر لها وغير مقبولة لاسيما وأنها تستهدف مدنيين ومؤسسات تجارية وصناعية وغيرها».

وأبلغ الرئيس عون الجنرال كليرفيلد ضرورة تفعيل عمل لجنة «الميكانيزم» لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتتالية على لبنان وانتهاك الاتفاق الذي تم التوصل إليه في نوفمبر الماضي.

وطالب الرئيس عون بـ«الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها حتى يتمكن الجيش من استكمال انتشاره حتى الحدود الجنوبية الدولية»، مؤكداً أن «الجيش اللبناني يقوم بواجبه كاملاً في جنوب الليطاني ويعزّز انتشاره يوماً بعد يوم».

وأشار إلى «ما حققه الجيش حتى الآن لجهة «تنظيف» الأماكن التي حلّ فيها، وإلغاء المظاهر المسلحة والكشف على الأنفاق ومصادرة كل أنواع الأسلحة والذخائر على رغم الصعوبة الجغرافية للجنوب».

ولفت عون إلى أن «لبنان ملتزم تطبيق كل التدابير الأمنية التي اتخذتها قيادة الجيش وسوف يستمر في عمله، وأي مساعدة تقدمها لجنة الإشراف ستساعد حتماً على إنهاء الوضع غير الآمن في المناطق الحدودية، بحيث ينعم أهلها من جديد بالاستقرار والأمان»، معتبراً أن «هذا الواقع هو لمصلحة الجميع لأن ما من أحد من أبناء الجنوب ولبنان عموماً، يريد العودة إلى حالة الحرب».

وأطلع الجنرال كليرفيلد الرئيس عون على أجواء اجتماع لجنة الميكانيزم، لافتاً إلى أن «اجتماعاتها ستصبح دورية بهدف العمل على تثبيت وقف الأعمال العدائية في الجنوب».

في الأثناء، استهدفت سلسلة غارات إسرائيلية أمس مناطق جبلية في شرق لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، مضيفة أن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ سلسلة غارات عنيفة على جرود السلسلة الشرقية محلة الشعرا والغربية في البقاع، وغارتين على جرود الهرمل.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس، مقتل شخصين في حصيلة أولية للغارات على شرق البلاد.