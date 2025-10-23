الجمعة 24 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

«الصحة العالمية» تجلي 41 طفلاً من غزة

آثار الدمار الواسع في مدينة غزة (أ ف ب)
24 أكتوبر 2025 01:14

غزة (الاتحاد)

تمكنت منظمة الصحة العالمية لأول مرة منذ بدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ أسبوعين، من إجلاء أطفال مصابين ومرضى بدرجة كبيرة، وقال الأمين العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، عبر تطبيق «إكس» إنه تم إجلاء 41 طفلاً ومعهم 145 من المرافقين لهم من غزة.
وقال متحدث باسم المنظمة إن جميع المرضى من الأطفال، مضيفاً، بسبب مخاوف تتعلق بسير الأعمال، لا يمكن الإفصاح عن الدول التي سيتم فيها علاج المرضى الصغار.
وكتب تيدروس، «مازال ينتظر نحو 15 ألف مريض الموافقة على تلقيهم الرعاية الطبية خارج غزة»، مضيفاً، نواصل دعوتنا لفتح جميع الطرق لتسريع عملية الإجلاء الطبي.  كما أكدت المنظمة، الحاجة إلى ما لا يقل عن سبعة مليارات دولار لإعادة بناء النظام الصحي في غزة.
وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس: «لم يعد هناك أي مستشفيات في الخدمة بالكامل في غزة، ووحدها 14 من 36 لا تزال تعمل، ثمة نقص فادح في الأدوية والتجهيزات والطواقم الصحية الأساسية». كما أشارت المنظمة عدم تسجيل أي تقدم يُذكر على صعيد كميات الأغذية التي يُسمح بإدخالها إلى غزة منذ وقف إطلاق النار، أو أي تحسن ملحوظ لناحية الحد من الجوع في القطاع.
في الأثناء، حذّر صندوق الأمم المتحدة للسكان، أمس، من أنّ تأثيرات سوء تغذية الحوامل والرضّع في قطاع غزة «ستمتدّ أجيالاً» ممّا سيسبّب على الأرجح مشكلات تتطلب رعاية مدى الحياة للأطفال الذين يولدون حالياً في غزة.  
ولدى عودته من مهمّة استغرقت خمسة أيام في القدس والضفة الغربية، بالإضافة إلى غزة، قال: إنّ حجم الدمار الذي شاهده أشبه بفيلم هوليوودي. وذكّر المسؤول الأممي بأنّ واحداً من كلّ أربعة سكّان في غزة يعاني من الجوع. 

