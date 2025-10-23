الجمعة 24 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

بوتين يحذّر من رد ساحق على هجمات في عمق روسيا

بوتين يدلي بتصريحات صحفية
23 أكتوبر 2025 21:47

حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، من رد ساحق على أي هجمات تستهدف العمق الروسي باستخدام الجيش الأوكراني صواريخ بعيدة المدى.
 وقال بوتين إن رد موسكو على مثل تلك الهجمات سيكون جادا للغاية وساحقا، مضيفا أن روسيا لن ترضخ أبدا للضغوط الخارجية.
ولدى سؤاله عن تعليقات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حول الصواريخ المحلية التي يصل مداها إلى ثلاثة آلاف كيلومتر، رد بوتين قائلا "هذه محاولة للتصعيد".
ومضى يقول "إذا استخدمت هذه الأسلحة لمهاجمة الأراضي الروسية، فسيكون الرد خطيرا للغاية، إن لم يكن ساحقا. عليهم النظر مجددا في الأمر".
وأكد بوتين أن العقوبات "جدية بالنسبة إلينا بالتأكيد، هذا واضح. وستكون لها بعض التداعيات، لكنها لن توثر بشكل كبير على صحتنا الاقتصادية". وأشار إلى أن قطاع الطاقة الروسي في حالة من الثقة.
وأضاف أن اضطراب أسواق الطاقة العالمية ربما يؤدي إلى زيادة الأسعار، وهو ما سيسبب حالة من الإزعاج للعديد من الدول.

