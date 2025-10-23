بوتين يحذّر من رد ساحق على هجمات في عمق روسيا

حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، من رد ساحق على أي هجمات تستهدف العمق الروسي باستخدام الجيش الأوكراني صواريخ بعيدة المدى.

وقال بوتين إن رد موسكو على مثل تلك الهجمات سيكون جادا للغاية وساحقا، مضيفا أن روسيا لن ترضخ أبدا للضغوط الخارجية.

ولدى سؤاله عن تعليقات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حول الصواريخ المحلية التي يصل مداها إلى ثلاثة آلاف كيلومتر، رد بوتين قائلا "هذه محاولة للتصعيد".

ومضى يقول "إذا استخدمت هذه الأسلحة لمهاجمة الأراضي الروسية، فسيكون الرد خطيرا للغاية، إن لم يكن ساحقا. عليهم النظر مجددا في الأمر".

وأكد بوتين أن العقوبات "جدية بالنسبة إلينا بالتأكيد، هذا واضح. وستكون لها بعض التداعيات، لكنها لن توثر بشكل كبير على صحتنا الاقتصادية". وأشار إلى أن قطاع الطاقة الروسي في حالة من الثقة.

وأضاف أن اضطراب أسواق الطاقة العالمية ربما يؤدي إلى زيادة الأسعار، وهو ما سيسبب حالة من الإزعاج للعديد من الدول.