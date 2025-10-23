الجمعة 24 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بوتين: مستعدون لمواصلة الحوار مع واشنطن

الرئيس الروسي خلال تعليقه على العقوبات الجديدة (رويترز)
24 أكتوبر 2025 01:14

موسكو (وكالات)

أخبار ذات صلة
ترامب: إسرائيل ستفقد الدعم الأميركي حال ضمت الضفة الغربية
ميسي: أشعر بسعادة كبيرة للبقاء مع إنتر ميامي
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة

أعلن الرئيس الروسي  فلاديمير بوتين، رغبته في مواصلة الحوار مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن تأجيل قمة المجر جاء بناءً على رغبة الجانب الأميركي.  
وأكد بوتين أن العقوبات الأميركية الجديدة لن تؤثر على الاقتصاد الروسي، مشيراً إلى أن رد موسكو سيكون مدوياً في حال تعرضت لهجمات بصواريخ «توماهوك».
وقال الرئيس الروسي إن بلاده ترغب في مواصلة الحوار مع الجانب الأميركي، مضيفاً: «موسكو وواشنطن لديهما العديد من مجالات التعاون إذا انتقلنا من الضغط إلى حوار جاد على المدى البعيد». 
وأمس الأول، أعلنت الحكومة الأميركية، فرض عقوبات جديدة على روسيا، تستهدف أكبر شركتين نفطيتين في البلاد، في أول قرار من نوعه منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
إلى ذلك، أقرت دول الاتحاد الأوروبي، أمس، رسمياً الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، والتي تشمل حظراً على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي.
ووافقت دول الاتحاد البالغ عددها 27، على الحزمة مساء أمس الأول، بعد أن تراجعت سلوفاكيا عن تحفظها عليها.
وقالت الرئاسة الدورية للاتحاد التي تتولاها الدنمارك «إنها حزمة مهمة تستهدف مصادر الدخل الرئيسة لروسيا من خلال إجراءات تركز على الطاقة والخدمات المالية والتجارة».
ومن المقرر دخول الحظر على الغاز الطبيعي المسال حيز التنفيذ على مرحلتين، الأولى للعقود قصيرة الأجل التي تنتهي بعد ستة أشهر، والثانية للعقود طويلة الأجل اعتباراً من أول يناير 2027.
ويأتي الحظر الكامل قبل عام من الموعد الذي تضمنته خريطة طريق وضعتها المفوضية الأوروبية لإنهاء اعتماد الاتحاد على الوقود الأحفوري الروسي.
وأفاد بيان بأن الإجراءات التي تشملها الحزمة تتضمن أيضاً آلية جديدة للحد من حركة الدبلوماسيين الروس داخل الاتحاد الأوروبي.
وقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في منشور على إكس: «إن الحزمة تستهدف روسيا من خلال البنوك ومنصات تداول الأصول المشفرة»، مضيفة سيقيد الاتحاد الأوروبي تحركات الدبلوماسيين الروس لمواجهة محاولات زعزعة الاستقرار. 
من جانبه، رحب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس، بالقرارات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات إضافية على روسيا. 
وقال زيلينسكي، لدى وصوله إلى قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، «كنا ننتظر هذا القرار». 

أوكرانيا
روسيا
روسيا وأوكرانيا
أميركا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
الجيش الأوكراني
روسيا وأميركا
بوتين
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
آخر الأخبار
رئيس الدولة يُصدر قراراً بإعادة تشكيل «مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة»
علوم الدار
رئيس الدولة يُصدر قراراً بإعادة تشكيل «مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة»
23 أكتوبر 2025
قوات إسرائيلية تمنع مرور فلسطينيين وناشطين بالضفة الغربية (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: إسرائيل ستفقد الدعم الأميركي حال ضمت الضفة الغربية
اليوم 01:14
الرئيس الروسي خلال تعليقه على العقوبات الجديدة (رويترز)
الأخبار العالمية
بوتين: مستعدون لمواصلة الحوار مع واشنطن
اليوم 01:14
أفراد أمن نيجيريون في أحد ميادين العاصمة أبوجا (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: أفريقيا تشهد 50 نزاعاً مسلحاً
اليوم 01:14
تصاعد الدخان بعد غارات إسرائيلية على لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
لبنان: ملتزمون بوقف الأعمال العسكرية بالجنوب
اليوم 01:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©