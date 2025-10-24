السبت 25 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

بالصور.. هدم الجناح الشرقي للبيت الأبيض بالكامل لإنشاء قاعة ضخمة

السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت تعرض صوراً لمشاريع تجديد البيت الأبيض خلال مؤتمر صحفي بواشنطن
24 أكتوبر 2025 10:04

أظهرت صور أقمار اصطناعية الانتهاء من هدم الجناح الشرقي للبيت الأبيض بالكامل تمهيدا لإنشاء قاعة حفلات ضخمة مكانه بكلفة تصل إلى 300 مليون دولار.
ووفقا لصور شركة "بلانبت لابز" المؤرخة الخميس، يمكن الآن رؤية كومة أنقاض في البقعة حيث كان المبنى الشهير.

فقد أعلن ترامب عندما كشف عن مخططه في يوليو، أن قاعة الحفلات التي تبلغ مساحتها 90 ألف قدم مربع "لن تتداخل مع المبنى الحالي"، مضيفا أنها ستكون "قريبة منه لكنها لن تلامسه". 
لكن مع بدء أعمال الهدم هذا الأسبوع، أعلن ترامب الأربعاء أنه قرر بعد استشارة مهندسين معماريين أن إزالة المبنى بالكامل أفضل من هدمه جزئيا. 

وأضاف أن تكلفة بناء قاعة الحفلات الجديدة ستبلغ 300 مليون دولار، بزيادة عن التكلفة التي حددها البيت الأبيض قبل أيام والبالغة 250 مليون دولار وعن الـ200 مليون دولار التي كان قد ذكرها في يوليو الماضي. 

وأفادت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في بيان أن 300 مليون دولار هو الرقم النهائي الآن لتكلفة البناء، مشيرة إلى أنه "لن يكلف دافعي الضرائب شيئا". 

وأكد ترامب أن بناء القاعة التي ستستخدم لاستضافة حفلات عشاء رسمية ومناسبات كبيرة أخرى، سيتم تمويله بالكامل من متبرعين من القطاع الخاص ومنه شخصيا. وتضمنت قائمة المتبرعين التي وزعها البيت الأبيض الخميس شركات تكنولوجيا أميركية عملاقة.

المصدر: وكالات
واشنطن
دونالد ترامب
البيت الأبيض
دونالد
