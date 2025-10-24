السبت 25 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
رئيس كوريا الجنوبية يعقد قمتين مع ترامب وشي خلال منتدى "أبيك"

24 أكتوبر 2025 11:13

أعلن مستشار الأمن الوطني الكوري الجنوبي وي سونج-لاك، اليوم الجمعة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج سيقومان بزيارة دولة إلى كوريا الجنوبية بمناسبة قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) الأسبوع المقبل.
وأضاف وي للصحفيين أن الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ سيعقد محادثات قمة مع ترامب في 29 أكتوبر، ومحادثات قمة مع شي في الأول من نوفمبر، مضيفا أن المحادثات ستعقد في مدينة جيونغجو، مكان انعقاد قمة "أبيك"، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية. وأضاف وي أن الاستعدادات جارية أيضا لمحادثات قمة بين لي ورئيسة الوزراء اليابانية الجديدة ساناي تاكايشي خلال قمة أبيك.
وأضاف أنه في حين تراقب سول إمكانية عقد اجتماع بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون خلال زيارة ترامب إلى البلاد، لا توجد أي تطورات جديدة حتى الآن. 
وسيجمع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ قادة ووفودا من 21 اقتصادا عضوا، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين واليابان. 

المصدر: وكالات
