الصين: بإمكان بكين وواشنطن إيجاد سبل لتسوية خلافاتهما التجارية

أعلن وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو الجمعة أن بإمكان بكين وواشنطن التوافق لتسوية خلافاتهما التجارية، مع اقتراب مفاوضات جديدة بين البلدين.

وقال وينتاو للصحافيين في بكين إن "الجولات الأربع السابقة من المشاورات التجارية الصينية الأميركية أظهرت أن الصين والولايات المتحدة قادرتان تماما على إيجاد سبل لتبدد كل منهما مخاوف الدولة الأخرى، وإيجاد وسائل جيدة للتعايش وتشجيع التنمية السليمة والمستقرة والمستديمة للعلاقات الاقتصادية الصينية الأميركية من خلال الاحترام المتبادل والتشاور المتكافئ".

وأعلنت وزارة التجارة الصينية الخميس إرسال وفد بقيادة نائب رئيس الوزراء هي ليفنغ إلى ماليزيا من الجمعة إلى الاثنين لإجراء محادثات تجارية جديدة مع الولايات المتحدة.

من جانبها، أكدت الإدارة الأميركية أن الممثل التجاري الأميركي جاميسون غرير سيرافق ترامب في جولة يقوم بها في آسيا، وسيلتقي الوفد الصيني في ماليزيا.

وتستضيف كوالالمبور اعتبارا من الأحد قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (أبيك).