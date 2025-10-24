السبت 25 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الصين: بإمكان بكين وواشنطن إيجاد سبل لتسوية خلافاتهما التجارية

وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو خلال مؤتمر صحفي في بكين
24 أكتوبر 2025 11:28

أعلن وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو الجمعة أن بإمكان بكين وواشنطن التوافق لتسوية خلافاتهما التجارية، مع اقتراب مفاوضات جديدة بين البلدين.
وقال وينتاو للصحافيين في بكين إن "الجولات الأربع السابقة من المشاورات التجارية الصينية الأميركية أظهرت أن الصين والولايات المتحدة قادرتان تماما على إيجاد سبل لتبدد كل منهما مخاوف الدولة الأخرى، وإيجاد وسائل جيدة للتعايش وتشجيع التنمية السليمة والمستقرة والمستديمة للعلاقات الاقتصادية الصينية الأميركية من خلال الاحترام المتبادل والتشاور المتكافئ".
وأعلنت وزارة التجارة الصينية الخميس إرسال وفد بقيادة نائب رئيس الوزراء هي ليفنغ إلى ماليزيا من الجمعة إلى الاثنين لإجراء محادثات تجارية جديدة مع الولايات المتحدة.
من جانبها، أكدت الإدارة الأميركية أن الممثل التجاري الأميركي جاميسون غرير سيرافق ترامب في جولة يقوم بها في آسيا، وسيلتقي الوفد الصيني في ماليزيا.
وتستضيف كوالالمبور اعتبارا من الأحد قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (أبيك).

أخبار ذات صلة
بدء محادثات تجارية جديدة بين الصين والولايات المتحدة
كندا مستعدة لاستئناف محادثات التجارة مع أميركا
المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
المحادثات التجارية
الصين
آخر الأخبار
«مشاكل الظهر» تُصيب ريباكينا بخيبة أمل
الرياضة
«مشاكل الظهر» تُصيب ريباكينا بخيبة أمل
اليوم 14:15
سعيد سالم: تكريمي الدولي في «المسرح وفنون الخشبة».. فخر لي
الترفيه
سعيد سالم: تكريمي الدولي في «المسرح وفنون الخشبة».. فخر لي
اليوم 14:10
منتخب الشراع الحديث يشارك في «آسيوية الأوبتمست»
الرياضة
منتخب الشراع الحديث يشارك في «آسيوية الأوبتمست»
اليوم 14:00
قبل «الكلاسيكو».. التشكيلة الأعلى قيمة في التاريخ لريال مدريد وبرشلونة
الرياضة
قبل «الكلاسيكو».. التشكيلة الأعلى قيمة في التاريخ لريال مدريد وبرشلونة
اليوم 13:47
«مهرجان الموسيقى العربية الـ 33».. ينطلق في أبوظبي للمرة الأولى
الترفيه
«مهرجان الموسيقى العربية الـ 33».. ينطلق في أبوظبي للمرة الأولى
اليوم 13:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©