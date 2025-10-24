ترامب يهدف لإبرام اتفاق مع الرئيس الصيني خلال جولة آسيوية

السبت 25 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
24 أكتوبر 2025 16:44

يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يغادر واشنطن مساء اليوم الجمعة، للقيام برحلة مدتها خمسة أيام تشمل ماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية وهي أول زيارة يقوم بها إلى المنطقة وأطول رحلة خارجية منذ توليه منصبه في يناير.
ويأمل ترامب في إبرام صفقات وأعمال تجارية واتفاقات لوقف إطلاق النار قبل الانتقال إلى التحدي الأكبر وهو لقاؤه وجهاً لوجه مع شي جين بينغ يوم الخميس في كوريا الجنوبية.
ورفعت واشنطن وبكين الرسوم الجمركية على صادرات كل منهما وهددتا بوقف تجارة المعادن الهامة والتكنولوجيا تماما، مما أثار التوتر في الأسواق.
وكشف مصدر مطلع على المحادثات أن الجانبين لا يتوقعان إجراز تقدم من شأنه استعادة شروط التجارة التي كانت قائمة قبل الولاية الثانية لترامب.
وبدلاً من ذلك، تركز المحادثات بين الجانبين للتحضير للاجتماع بالتركيز على إدارة الخلافات وتحقيق بعض التحسينات.
ويمكن أن يشمل اتفاق مؤقت إعفاءً محدوداً من الرسوم الجمركية أو تمديداً للرسوم الحالية أو التزام الصين بشراء فول الصويا الأميركي وطائرات بوينج. وتراجعت بكين في وقت سابق عن وعود مماثلة في صفقة عام 2020 مع ترامب.
ويمكن أن تسمح واشنطن بتدفق المزيد من رقائق الكمبيوتر المتطورة إلى بكين، مما يمكن أن يؤدي بدوره إلى تخفيف الضوابط على المعادن الأرضية النادرة التي أثارت استياء ترامب.
وربما لا ينتج عن المحادثات أي شيء على الإطلاق.
ولم تؤكد الصين عقد اجتماع بعد.

 

المصدر: رويترز
