السبت 25 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

دعوة لعقد اجتماع بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون
24 أكتوبر 2025 19:53

دعا تشونج دونج-يونج وزير الوحدة في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى لقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون خلال زيارته المرتقبة إلى آسيا، وحث الزعيمين على اغتنام فرصة نادرة للسلام.
وأضاف تشونج، وهو كبير صانعي السياسة في سول فيما يتعلق بالعلاقات بين الكوريتين، أن زيارة ترامب إلى كوريا الجنوبية تمثل "فرصة من السماء" يمكن أن تساعد في تعزيز مكانة كوريا الشمالية على الساحة العالمية وتحسين اقتصادها.
ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن تشونج قوله لوسائل إعلام محلية "يجب على زعيمي كوريا الشمالية والولايات المتحدة ألا يفوتا هذه الفرصة... يتعين عليهما اتخاذ قرار جريء".
والتقى ترامب مع كيم ثلاث مرات خلال فترة رئاسته السابقة لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن إنهاء برنامج بيونجيانج النووي.
ويشكك مسؤولون في سول في إمكانية عقد اجتماع جديد الأسبوع المقبل، لكنهم رحبوا باحتمال تحقيق تقدم في الدبلوماسية مع بيونجيانج إذا ما تم ذلك.
ويغادر ترامب واشنطن، مساء اليوم الجمعة، في رحلة تستغرق خمسة أيام يزور خلالها ماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية، وهي الأولى له إلى المنطقة منذ توليه منصبه في يناير الماضي.
وقال تشونج إن هذه الزيارة تمثل فرصة لتجاوز التحضيرات والتنسيق اللذين يتطلّبهما عادة عقد لقاء بين زعيمي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

أخبار ذات صلة
دونالد ترامب ينطلق في جولة آسيوية يلتقي خلالها شي جينبينغ
دونالد ترامب ينوي لقاء نظيره البرازيلي خلال جولته في آسيا
المصدر: رويترز
دونالد ترامب
كيم جونغ أون
لقاء
آخر الأخبار
«مشاكل الظهر» تُصيب ريباكينا بخيبة أمل
الرياضة
«مشاكل الظهر» تُصيب ريباكينا بخيبة أمل
اليوم 14:15
سعيد سالم: تكريمي الدولي في «المسرح وفنون الخشبة».. فخر لي
الترفيه
سعيد سالم: تكريمي الدولي في «المسرح وفنون الخشبة».. فخر لي
اليوم 14:10
منتخب الشراع الحديث يشارك في «آسيوية الأوبتمست»
الرياضة
منتخب الشراع الحديث يشارك في «آسيوية الأوبتمست»
اليوم 14:00
قبل «الكلاسيكو».. التشكيلة الأعلى قيمة في التاريخ لريال مدريد وبرشلونة
الرياضة
قبل «الكلاسيكو».. التشكيلة الأعلى قيمة في التاريخ لريال مدريد وبرشلونة
اليوم 13:47
«مهرجان الموسيقى العربية الـ 33».. ينطلق في أبوظبي للمرة الأولى
الترفيه
«مهرجان الموسيقى العربية الـ 33».. ينطلق في أبوظبي للمرة الأولى
اليوم 13:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©