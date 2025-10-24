السبت 25 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

البحرين تدين مصادقة الكنيست على مشروعي قانوني ضم الضفة الغربية

الحرم القدسي (أرشيفية)
24 أكتوبر 2025 20:34

أعربت وزارة خارجية البحرين عن إدانة المملكة، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يستهدفان  فرض ما يُسمى بـ "السيادة الإسرائيلية" وعلى المستوطنات غير القانونية، باعتبار ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حسبما أفادت وكالة أنباء البحرين (بنا) اليوم الجمعة.
وأكدت الوزارة ترحيب المملكة بالموقف المعلن من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضامن لعدم المساس بالضفة الغربية المحتلة في إطار جهوده لتعزيز السلام الشامل في المنطقة.
وحثت الوزارة المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية، ودعت إسرائيل إلى وقف التصعيد والإجراءات غير القانونية.
كما أكدت أهمية تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، كون هذا المسار أساسيا لتحقيق سلام عادل ودائم يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة. 

أخبار ذات صلة
الفصائل الفلسطينية تتفق على إدارة غزة عبر «لجنة مؤقتة»
«اليونيسف» تخشى «جيلاً ضائعاً» في غزة
المصدر: د ب أ
إسرائيل
ضم الضفة الغربية
الضفة الغربية
البحرين
آخر الأخبار
«مشاكل الظهر» تُصيب ريباكينا بخيبة أمل
الرياضة
«مشاكل الظهر» تُصيب ريباكينا بخيبة أمل
اليوم 14:15
سعيد سالم: تكريمي الدولي في «المسرح وفنون الخشبة».. فخر لي
الترفيه
سعيد سالم: تكريمي الدولي في «المسرح وفنون الخشبة».. فخر لي
اليوم 14:10
منتخب الشراع الحديث يشارك في «آسيوية الأوبتمست»
الرياضة
منتخب الشراع الحديث يشارك في «آسيوية الأوبتمست»
اليوم 14:00
قبل «الكلاسيكو».. التشكيلة الأعلى قيمة في التاريخ لريال مدريد وبرشلونة
الرياضة
قبل «الكلاسيكو».. التشكيلة الأعلى قيمة في التاريخ لريال مدريد وبرشلونة
اليوم 13:47
«مهرجان الموسيقى العربية الـ 33».. ينطلق في أبوظبي للمرة الأولى
الترفيه
«مهرجان الموسيقى العربية الـ 33».. ينطلق في أبوظبي للمرة الأولى
اليوم 13:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©