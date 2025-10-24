السبت 25 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
موفد روسي: الحوار بين الولايات المتحدة وروسيا مستمر

كيريل دميترييف
24 أكتوبر 2025 22:10

قال كيريل دميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي، اليوم الجمعة، إنه يزور الولايات المتحدة حاليا للمشاركة في اجتماع مخطط له منذ فترة طويلة.
وفي اتصال هاتفي، أحجم دميترييف عن الإفصاح عمن سيلتقيهم خلال الزيارة.
وقال دميترييف "هذا الاجتماع كان مخطّطا له منذ وقت طويل، ولم تلغه الجهة الأميركية رغم عدد من الخطوات في الآونة الأخيرة. سنواصل الحوار".
وكتب دميترييف على منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي "وصلت إلى الولايات المتحدة لمواصلة الحوار الأميركي-الروسي، زيارة مقررة منذ فترة طويلة بناء على دعوة من الجانب الأميركي".
وقال المبعوث لوكالات الأنباء الروسية إنه سينقل موقف روسيا بشأن الأزمة في أوكرانيا خلال لقاءات مع مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

المصدر: وكالات
مبعوث الرئيس الروسي
كيريل دميترييف
