السبت 25 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

هدوء حذر في مصراتة بعد اشتباكات مسلحة

سيارات محترقة عقب اشتباكات مسلحة في طرابلس (أرشيفية)
25 أكتوبر 2025 01:08

حسن الورفلي (بنغازي)

أخبار ذات صلة
ليبيا.. انطلاق العملية الانتخابية في 11 بلدية
ليبيا.. انطلاق المرحلة الثالثة من انتخابات البلدية

تسود حالة من الهدوء الحذر داخل مدينة مصراتة بعد اشتباكات عنيفة بين التشكيلات المسلحة، وذلك بعد نجاح وساطة عدة قبائل في فض الاشتباكات التي اندلعت في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، حسبما أكد مصدر ليبي لـ«الاتحاد».
وأوضح المصدر أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين القوة المشتركة مصراتة مع الكتيبة 24 مشاة في منطقة السكت ومحيط مطار مصراتة الدولي.
وأشار إلى سقوط عدد من الجرحى في الاشتباكات المسلحة، حيث تم نقلهم إلى المستشفى الرئيسي في المدينة، مؤكداً استخدام التشكيلات لأسلحة خفيفة ومتوسطة في وسط الأحياء السكنية في مصراتة، ما أدى لفزع مئات العائلات التي طالبت بالوقف الفوري لإطلاق النار بين الجانبين.
وتعد هذه أول اشتباكات مسلحة داخل مدينة مصراتة منذ عام 2011، حيث تم إغلاق المطار وسقوط بعض المقذوفات داخل الأحياء السكنية قبل تدخل اللواء 111 من إدارة المهام الخاصة، قوة مكافحة الإرهاب، لاحتواء الموقف ووقف التصعيد العسكري الذي استمر حتى فجر يوم أمس.
في الأثناء، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دعمها لتشكيل حكومة جديدة وموحدة ذات ولاية محددة تخدم جميع الليبيين وتسترشد بمبادئ الحكم الرشيد. وأعلنت البعثة الأممية لدى ليبيا أن الاتفاق على القواعد الانتخابية يجب أن يسبق المشاورات بشأن تشكيل الحكومة، مع استمرار الجهود لتوحيد المؤسسات وتحسين الاقتصاد وتعزيز الحوكمة، موضحة أن الإطار الزمني لخارطة الطريق من 12 إلى 18 شهراً وهو ما أعلنته الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه في مجلس الأمن وسانده المجلس، مشيرة إلى أن خارطة الطريق تتكون من مراحل متتابعة تقود في النهاية إلى انتخابات وطنية وقبول نتائجها.

مصراتة
ليبيا
الأزمة الليبية
الأزمة في ليبيا
الأزمة السياسية في ليبيا
آخر الأخبار
«مشاكل الظهر» تُصيب ريباكينا بخيبة أمل
الرياضة
«مشاكل الظهر» تُصيب ريباكينا بخيبة أمل
اليوم 14:15
سعيد سالم: تكريمي الدولي في «المسرح وفنون الخشبة».. فخر لي
الترفيه
سعيد سالم: تكريمي الدولي في «المسرح وفنون الخشبة».. فخر لي
اليوم 14:10
منتخب الشراع الحديث يشارك في «آسيوية الأوبتمست»
الرياضة
منتخب الشراع الحديث يشارك في «آسيوية الأوبتمست»
اليوم 14:00
قبل «الكلاسيكو».. التشكيلة الأعلى قيمة في التاريخ لريال مدريد وبرشلونة
الرياضة
قبل «الكلاسيكو».. التشكيلة الأعلى قيمة في التاريخ لريال مدريد وبرشلونة
اليوم 13:47
«مهرجان الموسيقى العربية الـ 33».. ينطلق في أبوظبي للمرة الأولى
الترفيه
«مهرجان الموسيقى العربية الـ 33».. ينطلق في أبوظبي للمرة الأولى
اليوم 13:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©