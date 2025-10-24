«اليونيسف» تخشى «جيلاً ضائعاً» في غزة

غزة (وكالات)

حذّر مدير اليونيسف الإقليمي للشرق الأوسط إدوار بيغبيدير، من خطر ضياع جيل بكامله في قطاع غزة المحاصر والمدمّر، حيث يشهد نظام التعليم حالة «انهيار» بعد عامين من الحرب.

وقال بيغبيدير في القدس بعد عودته من القطاع الفلسطيني: «هذه هي السنة الثالثة بلا مدارس»، مضيفاً: «إذا لم نبدأ انتقالاً حقيقياً لجميع الأطفال في فبراير، فسنصل إلى سنة رابعة، وعندها يمكننا الحديث عن جيل ضائع».

ولفت هذا المسؤول إلى أنه مع سريان وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر الماضي بين إسرائيل وحركة «حماس» تمكنت «اليونيسف» وشركاؤها في قطاع التعليم من «إعادة نحو سدس عدد الأطفال المفترض أن يكونوا في المدارس إلى أماكن تعليم مؤقتة».

لكنه كان يتحدث عن التعلّم لا عن التعليم، ذلك أن «85 في المئة من المدارس دُمّرت أو أصبحت غير صالحة للاستخدام»، فيما تستخدم كثير من المدارس المتبقية كملاجئ للنازحين. كما أن الأطفال والمعلمين يواجهون صعوبات التنقل المستمرة بسبب النزوح والعمليات العسكرية، في وقت ينشغل معظم المدرسين بتأمين الطعام والماء لعائلاتهم.

وأضاف أن الدروس «تُقدّم على شكل دوام متناوب لثلاثة أيام أسبوعياً، لبضع ساعات صباحاً أو بعد الظهر» وتشمل ثلاث مواد فقط: الرياضيات والقراءة والكتابة.

وأردف أن «الغاية هي عدم قطع الصلة بالتعليم، لإبقاء الأطفال صامدين»، معتبراً أنه في «سباق مع الوقت» من أجل «إعادة التعليم إلى صدارة الأولويات».

وتابع أن التعليم «وسيلة لإعادة التماسك الاجتماعي» لأطفال يعانون جميعهم تقريباً الصدمات النفسية ويحتاجون إلى الدعم.