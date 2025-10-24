السبت 25 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روبيو يسعى إلى نشر سريع لقوة الاستقرار الدولية في غزة

آثار الدمار في غزة (أرشيفية)
25 أكتوبر 2025 01:08

غزة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الفصائل الفلسطينية تتفق على إدارة غزة عبر «لجنة مؤقتة»
«اليونيسف» تخشى «جيلاً ضائعاً» في غزة

أعرب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أمس، عن تفاؤله بشأن استعداد دول عدّة للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية في غزة، بموجب اتفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل.
وتنص خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، المكوّنة من 20 بندا التي وافقت عليها إسرائيل وحركة حماس في التاسع من أكتوبر، على تشكيل «قوة استقرار دولية مؤقتة لنشرها فوراً» في غزة، على أن «توفر التدريب والدعم لقوات شرطة فلسطينية موافق عليها» في القطاع.  
وأشار وزير الخارجية الأميركي الذي وصل إلى إسرائيل، أمس الأول، إلى أنّ واشنطن قد تسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة لهذه القوة، بناء على طلب بعض الدول. وفيما أكد استعداد دول عدّة للانضمام إليها، حذر من أنّها «يجب أن تتكوّن من الأشخاص أو الدول التي تشعر إسرائيل بالارتياح تجاهها».
وقال روبيو إنّه «متفائل» بشأن استمرار وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ في العاشر من أكتوبر، والذي أنهى حرباً مدمّرة استمرّت عامين في قطاع غزة.
وقبل زيارته، أجرى مسؤولون أميركيون سلسلة زيارات إلى إسرائيل لضمان تثبيت وقف إطلاق النار، منهم نائب الرئيس جاي دي فانس والمبعوث ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.  
إلى ذلك، عيّنت واشنطن، أمس، دبلوماسياً مسؤولاً مدنياً للإشراف على مركز التنسيق العسكري المدني، في ظل سعيها لوضع حدّ نهائي للحرب.
وأعلنت وزارة الخارجية أن الدبلوماسي ستيف فاغين، السفير الأميركي لدى اليمن، سينضم إلى الجنرال باتريك فرانك، المسؤول العسكري المكلف الإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار.

ماركو روبيو
وزير الخارجية الأميركي
غزة
فلسطين
قطاع غزة
إسرائيل
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
خطة ترامب
آخر الأخبار
«مشاكل الظهر» تُصيب ريباكينا بخيبة أمل
الرياضة
«مشاكل الظهر» تُصيب ريباكينا بخيبة أمل
اليوم 14:15
سعيد سالم: تكريمي الدولي في «المسرح وفنون الخشبة».. فخر لي
الترفيه
سعيد سالم: تكريمي الدولي في «المسرح وفنون الخشبة».. فخر لي
اليوم 14:10
منتخب الشراع الحديث يشارك في «آسيوية الأوبتمست»
الرياضة
منتخب الشراع الحديث يشارك في «آسيوية الأوبتمست»
اليوم 14:00
قبل «الكلاسيكو».. التشكيلة الأعلى قيمة في التاريخ لريال مدريد وبرشلونة
الرياضة
قبل «الكلاسيكو».. التشكيلة الأعلى قيمة في التاريخ لريال مدريد وبرشلونة
اليوم 13:47
«مهرجان الموسيقى العربية الـ 33».. ينطلق في أبوظبي للمرة الأولى
الترفيه
«مهرجان الموسيقى العربية الـ 33».. ينطلق في أبوظبي للمرة الأولى
اليوم 13:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©