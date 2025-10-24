«الصحة العالمية» تطالب بفتح دائم للممرات الطبية في غزة

جنيف (الاتحاد)

اعتبرت منظمة الصحة العالمية، أمس، أن فتح الممرات الطبية بشكل دائم للسماح بالخروج من قطاع غزة، من شأنه «تغيير المعطيات» بالنسبة إلى 15 ألف جريح يحتاجون إلى تلقي العلاج خارج القطاع الفلسطيني المدمر.

ومنذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، دعمت منظمة الصحة العالمية الإجلاء الطبي لنحو 7800 مريض خارج القطاع حيث انهار النظام الصحي.

ومنذ التوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» برعاية الولايات المتحدة في العاشر من أكتوبر، أشرفت المنظمة على إجلاء 41 مريضاً يعانون وضعاً حرجاً مع 145 شخصاً من مرافقيهم.

ودعا ريك بيبركورن، ممثل منظمة الصحة في الأراضي الفلسطينية، إلى فتح كل المعابر من غزة إلى إسرائيل ومصر، على ألا يشمل ذلك فقط إيصال المساعدات الإنسانية بل أيضاً عمليات الإجلاء الصحي. وقال بيبركورن، عبر الفيديو في مؤتمر صحافي عقد في جنيف: «نحن مستعدون لزيادة وتيرة الإجلاء، وصولاً إلى حد أدنى يبلغ خمسين مريضاً يومياً، إضافة إلى مرافقيهم، على غرار ما حصل مع وقف إطلاق النار السابق».

وأضاف أن عمليتي إجلاء صحي مقررتان الأسبوع المقبل، «لكننا نريد القيام بذلك في شكل يومي»، لأنه بالنظر إلى الوتيرة الحالية، فإن نقل 15 ألف شخص يحتاجون إلى عناية خارج قطاع غزة، بينهم أربعة آلاف طفل، سيتطلب عشرة أعوام.

وتابع: «ينبغي فتح كل الممرات الإنسانية»، بما فيها تلك التي تؤدي إلى مستشفيات الضفة الغربية والقدس الشرقية، كما كان الوضع قبل الحرب. وشدد على أن «هذا الأمر حيوي ويشكل الطريقة الأقل كلفة». وتقول منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 700 شخص توفوا أثناء انتظار إجلائهم من غزة لتلقي العلاج.

ودعت المنظمة عددا أكبر من الدول إلى اتخاذ إجراءات واستقبال مرضى من غزة.