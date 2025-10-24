الولايات المتحدة تفرض عقوبات على الرئيس الكولومبي

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو الذي سبق أن اتهمته واشنطن بالعجز عن التصدي لتهريب المخدرات، إضافة إلى زوجته وابنه.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في بيان، إن "الرئيس بيترو سمح لكارتلات المخدرات بأن تزدهر ورفض التصدي لهذا النشاط"، مضيفا أن "الرئيس (دونالد) ترامب يتخذ إجراءات شديدة لحماية أمتنا وللتأكيد على أننا لن نتسامح مع تهريب المخدرات إلى بلادنا".

وفرضت العقوبات على بيترو استنادا إلى مبررات تتصل بالانتشار الدولي للمخدرات غير المشروعة أو وسائل إنتاجها.