السبت 25 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على الرئيس الكولومبي

الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو
24 أكتوبر 2025 23:54

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو الذي سبق أن اتهمته واشنطن بالعجز عن التصدي لتهريب المخدرات، إضافة إلى زوجته وابنه.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في بيان، إن "الرئيس بيترو سمح لكارتلات المخدرات بأن تزدهر ورفض التصدي لهذا النشاط"، مضيفا أن "الرئيس (دونالد) ترامب يتخذ إجراءات شديدة لحماية أمتنا وللتأكيد على أننا لن نتسامح مع تهريب المخدرات إلى بلادنا".
وفرضت العقوبات على بيترو استنادا إلى مبررات تتصل بالانتشار الدولي للمخدرات غير المشروعة أو وسائل إنتاجها.

المصدر: وكالات
غوستافو بيترو أوريغو
عقوبات
الولايات المتحدة
رئيس كولومبيا
