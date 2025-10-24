السبت 25 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

مسؤول: ترامب سيركز على التجارة خلال لقاء نظيره الصيني

صورة مجمعة للرئيسين الأميركي والصيني
25 أكتوبر 2025 00:17

قال مسؤول أميركي كبير، الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب سيولي أهمية قصوى في محادثاته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ للعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين خلال اجتماعهما الأسبوع المقبل.
وأضاف المسؤول، في إحاطة للصحفيين قبل زيارة ترامب إلى آسيا، أن الجانب الأميركي يشعر بقلق خاص حيال "بعض الإجراءات التي أعلنتها الصين في الأسبوعين الماضيين".
وأعلنت الصين فرض قيود على تصدير المعادن والعناصر الأرضية النادرة في الأسابيع القليلة الماضية.
وأضاف المسؤول، الذي تكشف هويته، إن ترامب سيكون مستعدا لمناقشة مواضيع أخرى مع نظيره الصيني.

بدء محادثات تجارية جديدة بين الصين والولايات المتحدة
كندا مستعدة لاستئناف محادثات التجارة مع أميركا
