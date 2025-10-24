مسؤول: ترامب سيركز على التجارة خلال لقاء نظيره الصيني

قال مسؤول أميركي كبير، الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب سيولي أهمية قصوى في محادثاته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ للعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين خلال اجتماعهما الأسبوع المقبل.

وأضاف المسؤول، في إحاطة للصحفيين قبل زيارة ترامب إلى آسيا، أن الجانب الأميركي يشعر بقلق خاص حيال "بعض الإجراءات التي أعلنتها الصين في الأسبوعين الماضيين".

وأعلنت الصين فرض قيود على تصدير المعادن والعناصر الأرضية النادرة في الأسابيع القليلة الماضية.

وأضاف المسؤول، الذي تكشف هويته، إن ترامب سيكون مستعدا لمناقشة مواضيع أخرى مع نظيره الصيني.



