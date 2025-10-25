الأحد 26 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

متحف اللوفر في باريس ينقل بعض المجوهرات

متحف اللوفر في باريس ينقل بعض المجوهرات
25 أكتوبر 2025 08:35

بعد خمسة أيام من عملية الاقتحام المذهلة لمتحف اللوفر في باريس، تم نقل جزء من مجموعة المجوهرات القيمة بالمتحف إلى بنك فرنسا لأسباب أمنية، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية يوم الجمعة.
وذكرت إذاعة "آر تي إل" نقلا عن مصادر متطابقة أنه تم نقل القطع تحت حراسة الشرطة إلى خزائن البنك المركزي الفرنسي القريبة.
وذكرت قناة "بي إف إم تي في" أيضا أنه تم تأكيد المعلومات. وقد تم إخلاء متحف اللوفر وإغلاقه صباح الأحد الماضي بعدما اقتحم أربعة لصوص ملثمين معرض أبولو، الذي يعرض جواهر التاج الفرنسي المتبقية.
وكسر اللصوص خزانتي عرض وسرقوا ثماني قطع من المجوهرات كانت مملوكة لملكات وإمبراطورات فرنسيات، تقدر قيمتها بنحو 88 مليون يورو (102 مليون دولار).
ووفقا لتقرير إذاعة "آر تي إل"، تم إيداع المجوهرات في قبو شديد الحراسة على عمق 26 متراً تحت الأرض، حيث يتم تخزين نحو 90 % من احتياطيات الذهب في فرنسا هناك.

المصدر: د ب أ
