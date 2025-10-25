زلزال يضرب شرق جزيرة هوكايدو اليابانية

ضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجات على مقياس ريختر شرق جزيرة هوكايدو في شمال اليابان اليوم.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن الزلزال وقع جنوب شرق شبه جزيرة نيمورو على عمق نحو 40 كيلومتراً.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية، كما لا يوجد خطر من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) جراء الزلزال.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن الزلزال الذي وقع عند الساعة 1:40 صباحا، سجل درجة أقل من 5 درجات على مقياس شدة الزلازل الياباني الذي يتألف من 7 درجات في بعض أجزاء الجزيرة الشمالية.

وأذاعت وكالة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية، عندما وقع الزلزال، تحذيراً طارئاً من حدوث زلزال تصل قوته إلى 5 درجات على المقياس الياباني.