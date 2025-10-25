الأحد 26 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

زلزال يضرب شرق جزيرة هوكايدو اليابانية

زلزال يضرب شرق جزيرة هوكايدو اليابانية
25 أكتوبر 2025 10:44

ضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجات على مقياس ريختر شرق جزيرة هوكايدو في شمال اليابان اليوم.
وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن الزلزال وقع جنوب شرق شبه جزيرة نيمورو على عمق نحو 40 كيلومتراً.
ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية، كما لا يوجد خطر من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) جراء الزلزال.
وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن الزلزال الذي وقع عند الساعة 1:40 صباحا، سجل درجة أقل من 5 درجات على مقياس شدة الزلازل الياباني الذي يتألف من 7 درجات في بعض أجزاء الجزيرة الشمالية.
وأذاعت وكالة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية، عندما وقع الزلزال، تحذيراً طارئاً من حدوث زلزال تصل قوته إلى 5 درجات على المقياس الياباني.

المصدر: وام
زلزال
اليابان
