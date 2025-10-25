الأحد 26 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

وفاة ملكة تايلاند الأم سيريكيت عن 93 عاماً

وفاة ملكة تايلاند الأم سيريكيت عن 93 عاماً
25 أكتوبر 2025 11:17

أعلنت العائلة المالكة في تايلاند وفاة الملكة الأم سيريكيت، عن عمر ناهز 93 عاما بأحد مستشفيات العاصمة بانكوك.
وقال البلاط الملكي إن الملكة الأم فارقت الحياة بمستشفى في بانكوك، مشيراً إلى أنها بدأت تعاني من عدوى في الدم في 17 أكتوبر ولم تتحسن حالتها رغم جهود فريقها الطبي.
وأصيبت الملكة الأم بسكتة دماغية في 2012 ومن بعدها تغيبت بشكل كبير عن الحياة العامة بسبب تراجع صحتها، بحسب وكالة أسوشيتد برس (أ ب).
وكانت الراحلة قرينة الملك بوميبول أدولياديج، الذي توفي في عام 2016 بعد سبعة عقود على العرش، وهي والدة الملك ماها فاجيرالونجكورن.
وقد عانت من أمراض عديدة ونادراً ما كانت تظهر بشكل علني خلال الأعوام الأخيرة. وأعلن البلاط الملكي إقامة جنازة ملكية، تحمل أسمى درجات التكريم، كما أعلن الحداد لمدة عام.
وتحظى سيريكيت بالتبجيل باعتبارها الشخصية الأم في البلاد ويتم الاحتفال بعيد ميلادها في الـ12 من أغسطس باعتباره عيد الأم في تايلاند.

أخبار ذات صلة
تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقاً لوقف القتال
مجلس وزراء تايلاند يناقش ترتيبات جنازة الملكة الأم
المصدر: د ب أ
تايلاند
آخر الأخبار
جانب من توزيع الملابس الشتوية في غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات توفر إغاثة عاجلة لتخفيف «معاناة الشتاء» في غزة
اليوم 01:24
توزيع طرود غذائية على لاجئين سودانيين في مدينة أمدجراس التشادية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
نائب رئيس البرلمان التشادي لـ«الاتحاد»: زخم سياسي وإنساني كبير يعكس العلاقات الثنائية مع الإمارات
اليوم 01:24
ألغام بحرية حوثية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: التحريض الحوثي يضع العمل الإنساني «على المحك»
اليوم 01:24
مروحية إطفاء تُسقط الماء على مستودعات تضررت بغارة روسية على كييف (رويترز)
الأخبار العالمية
موسكو: قريبون من حل دبلوماسي للصراع في أوكرانيا
اليوم 01:23
فلسطينيون على طول شارع الرشيد بجوار مبانٍ مدمرة في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: إسرائيل تمنع دخول الإمدادات الحيوية
اليوم 01:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©