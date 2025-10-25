ترامب يلمح لاحتمال خفض الرسوم الجمركية على البرازيل

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيدرس خفض الرسوم الجمركية على البرازيل في حال توفر الظروف المناسبة لذلك.

جاءت تصريحات ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة بينما كان متوجها إلى ماليزيا لحضور قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

ورفع ترامب الرسوم الجمركية على معظم واردات الولايات المتحدة من السلع البرازيلية من 10 بالمئة إلى 50 بالمئة في أوائل أغسطس الماضي.

وفي تصريحات له في كوالالمبور، قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إنه متفائل بالتوصل إلى اتفاق مع ترامب.

وأضاف للصحفيين "الأمر كله يعتمد على الحوار، وأنا أعمل بتفاؤل بأننا سنتمكن من إيجاد حل".