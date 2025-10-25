الأحد 26 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب يلمح لاحتمال خفض الرسوم الجمركية على البرازيل

ترامب يدلي بتصريحات للصحفيين على متن طائرة الرئاسة
25 أكتوبر 2025 21:06

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيدرس خفض الرسوم الجمركية على البرازيل في حال توفر الظروف المناسبة لذلك.
جاءت تصريحات ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة بينما كان متوجها إلى ماليزيا لحضور قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
ورفع ترامب الرسوم الجمركية على معظم واردات الولايات المتحدة من السلع البرازيلية من 10 بالمئة إلى 50 بالمئة في أوائل أغسطس الماضي.
وفي تصريحات له في كوالالمبور، قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إنه متفائل بالتوصل إلى اتفاق مع ترامب.
وأضاف للصحفيين "الأمر كله يعتمد على الحوار، وأنا أعمل بتفاؤل بأننا سنتمكن من إيجاد حل".

أخبار ذات صلة
تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقاً لوقف القتال
قمة المدن العالمية في «إكسبو دبي» تناقش تحديات المراكز الحضرية
المصدر: وكالات
دونالد ترامب
البرازيل
رسوم جمركية
آخر الأخبار
جانب من توزيع الملابس الشتوية في غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات توفر إغاثة عاجلة لتخفيف «معاناة الشتاء» في غزة
اليوم 01:24
توزيع طرود غذائية على لاجئين سودانيين في مدينة أمدجراس التشادية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
نائب رئيس البرلمان التشادي لـ«الاتحاد»: زخم سياسي وإنساني كبير يعكس العلاقات الثنائية مع الإمارات
اليوم 01:24
ألغام بحرية حوثية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: التحريض الحوثي يضع العمل الإنساني «على المحك»
اليوم 01:24
مروحية إطفاء تُسقط الماء على مستودعات تضررت بغارة روسية على كييف (رويترز)
الأخبار العالمية
موسكو: قريبون من حل دبلوماسي للصراع في أوكرانيا
اليوم 01:23
فلسطينيون على طول شارع الرشيد بجوار مبانٍ مدمرة في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: إسرائيل تمنع دخول الإمدادات الحيوية
اليوم 01:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©